Yamandú Orsi visita Salto para recorrer las zonas afectadas por el temporal y reunirse con autoridades

El presidente Yamandú Orsi visitará este lunes el departamento de Salto para recorrer las zonas más afectadas por el devastador temporal del sábado y reunirse con las autoridades locales, confirmó El Observador.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Está previsto que el mandatario mantenga un encuentro con el intendente Carlos Albisu y posteriormente recorra algunos de los puntos que sufrieron mayores daños a causa del fenómeno meteorológico, según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10).

Además, Orsi participará de una reunión con el Comité Coordinador de Emergencia de Salto , que desde el sábado trabaja en la respuesta a los daños provocados por el temporal.

Orsi lamentó la muerte de la mujer en Salto tras un accidente ocasionado por el temporal en el norte

Orsi recorrió las zonas afectadas por el temporal en Salto: "Es un milagro cómo no fue peor en el tema vidas"

Las fuertes ráfagas de viento, que según los registros alcanzaron los 129 km/h , provocaron importantes destrozos en la ciudad y zonas cercanas, con decenas de viviendas dañadas, techos volados, árboles y columnas caídas.

El temporal también dejó una víctima fatal: una mujer murió luego de ser impactada en la cabeza por una chapa desprendida por el viento mientras circulaba en moto.

La visita del presidente se da mientras continúan las tareas de asistencia a las familias afectadas y la evaluación de los daños ocasionados por el fenómeno.