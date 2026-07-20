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Yamandú Orsi visita Salto para recorrer las zonas afectadas por el temporal y reunirse con autoridades

Está previsto que el mandatario mantenga un encuentro con el intendente Carlos Albisu y posteriormente recorra algunos de los puntos que sufrieron mayores daños

20 de julio de 2026 11:01 hs
Montevideo, Uruguay, 13.02.2026. Tras la primera sesión de consejo del Ministros del año, en conferencia de prensa, el Presidente Yamandú Orsi, acompañado del pro secretario de Presidencia Jorge Díaz, anuncian la cancelación y cese del contrato con CARDAMA por las patrullas oceánicas.

Montevideo, Uruguay, 13.02.2026. Tras la primera sesión de consejo del Ministros del año, en conferencia de prensa, el Presidente Yamandú Orsi, acompañado del pro secretario de Presidencia Jorge Díaz, anuncian la cancelación y cese del contrato con CARDAMA por las patrullas oceánicas.

Foto: Dante Fernandez / FocoUy

Está previsto que el mandatario mantenga un encuentro con el intendente Carlos Albisu y posteriormente recorra algunos de los puntos que sufrieron mayores daños a causa del fenómeno meteorológico, según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10).

Además, Orsi participará de una reunión con el Comité Coordinador de Emergencia de Salto, que desde el sábado trabaja en la respuesta a los daños provocados por el temporal.

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Las fuertes ráfagas de viento, que según los registros alcanzaron los 129 km/h, provocaron importantes destrozos en la ciudad y zonas cercanas, con decenas de viviendas dañadas, techos volados, árboles y columnas caídas.

El temporal también dejó una víctima fatal: una mujer murió luego de ser impactada en la cabeza por una chapa desprendida por el viento mientras circulaba en moto.

La visita del presidente se da mientras continúan las tareas de asistencia a las familias afectadas y la evaluación de los daños ocasionados por el fenómeno.

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