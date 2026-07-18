Orsi lamentó la muerte de la mujer en Salto tras un accidente ocasionado por el temporal en el norte

El presidente de la República Yamandú Orsi lamentó la muerte de la mujer en Salto tras un accidente de tránsito ocasionado luego del temporal en el norte.

La mujer que murió circulaba en moto cuando chocó con chapas que se habían desprendido por el viento . Sufrió una lesión en la cabeza que le provocó la muerte en el lugar , informó la Dirección Nacional de Bomberos.

"Desde la madrugada, una tormenta severa afectó a 14 departamentos . Lamentamos la muerte de una compatriota en Salto", escribió el presidente en sus redes sociales.

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Temporal con fuertes vientos y lluvias: una mujer que iba en moto murió en Salto tras impactar con chapas que se habían volado

Además detalló que también fueron afectados otros departamentos . Bomberos informó que en Salto, Tacuarembó y Treinta y Tres fueron donde se registraron las rachas más fuertes de viento . En Salto se alcanzó los 129,5 kilómetros por hora sobre las 03:20.

Desde la madrugada, una tormenta severa afectó a 14 departamentos. Lamentamos la muerte de una compatriota en Salto. También fueron afectados Treinta y Tres, Durazno, Lavalleja y Tacuarembó. Bomberos, Policía, FFAA, UTE y equipos departamentales trabajan desde el primer momento…

El temporal incluyó fuertes vientos y lluvias durante la madrugada. El informe de Bomberos señala que los llamados se dispararon sobre las 03:00, principalmente por "caídas de árboles, desprendimientos de techos, afectaciones al tendido eléctrico y otras situaciones de riesgo derivadas del fenómeno meteorológico". Además de la mujer que falleció, los funcionarios debieron rescatar a una persona.

"Bomberos, Policía, Fuerzas Armadas, UTE y equipos departamentales trabajan desde el primer momento en la asistencia y el restablecimiento de servicios", agregó Orsi, quien detalló que "el Sinae puso a disposición toda su logística para los gobiernos departamentales, con especial énfasis en la Intendencia de Salto".

Por su parte, UTE informó que el temporal afectó a 48 mil clientes, sobre todo en Salto.