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Convocan a presenciar la salida del Sol alineado con la Avenida 18 de Julio

El astrónomo Gonzalo Tancredi llamó a vecinos y aficionados a verlo el sábado a las 7:48 en el centro de Montevideo

13 de julio de 2026 16:41 hs
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El astrónomo uruguayo Gonzalo Tancredi invitó a curiosos y aficionados a presenciar un fenómeno astronómico el próximo sábado 18 de julio al amanecer. Desde las 7:48 AM, el Sol se alineará de forma exacta con la avenida 18 de Julio, en pleno centro de Montevideo.

El punto de encuentro será en 18 de Julio, en las inmediaciones del Obelisco, donde vecinos y visitantes podrán captar el momento en que el Sol asoma alineado con la avenida.

Tancredi difundió la convocatoria en Twitter y recordó que el año pasado fueron varios cientos los presentes. "Cuántos serán este año a las 07:48 a unas cuadras del Obelisco?", escribió el astrónomo, que ya considera la cita una "tradición" cada fecha patria.

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De un tuit a una convocatoria espontánea

El hecho comenzó en 2023, cuando el usuario Gustavo Degeronimi (@degeronimi) publicó una imagen en Twitter que detallaba la curiosidad.

Degeronimi escribió: "El 18 de julio el sol sale exacto en línea con...18 de julio", despertando el interés colectivo. Desde entonces, la alineación solar se transformó en una convocatoria espontánea entre fotógrafos y vecinos.

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