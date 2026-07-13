Convocan a presenciar la salida del Sol alineado con la Avenida 18 de Julio

El astrónomo uruguayo Gonzalo Tancredi invitó a curiosos y aficionados a presenciar un fenómeno astronómico el próximo sábado 18 de julio al amanecer. Desde las 7:48 AM, el Sol se alineará de forma exacta con la avenida 18 de Julio, en pleno centro de Montevideo.

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Un nuevo 18 de Julio en el que el Sol se alineará con nuestra Avenida al amanecer. El año pasado fueron varios cientos los que estuvimos presentes. Cuantos serán este año a las 07:48 a unas cuadras del Obelisco?

Ya se está volviendo una tradición cada 18 de Julio. pic.twitter.com/b2wssXn7Yr — Gonzalo Tancredi (@GonzaloTancredi) July 12, 2026 El punto de encuentro será en 18 de Julio, en las inmediaciones del Obelisco, donde vecinos y visitantes podrán captar el momento en que el Sol asoma alineado con la avenida.

Tancredi difundió la convocatoria en Twitter y recordó que el año pasado fueron varios cientos los presentes. "Cuántos serán este año a las 07:48 a unas cuadras del Obelisco?", escribió el astrónomo, que ya considera la cita una "tradición" cada fecha patria.

De un tuit a una convocatoria espontánea El hecho comenzó en 2023, cuando el usuario Gustavo Degeronimi (@degeronimi) publicó una imagen en Twitter que detallaba la curiosidad.