Meta desactiva la opción de generar imágenes en su IA utilizando el contenido de cuentas públicas en Instagram

Meta ha desactivado la función que permitía generar nuevas imágenes con Meta AI y su nuevo modelo Muse Image a partir de las publicaciones de cuentas públicas en Instagram, tras no cumplir expectativas y plantear problemas de privacidad.

La compañía presentó recientemente Muse Image, su modelo de generación de imágenes desarrollado como un "socio creativo" para ayudar a los usuarios a crear imágenes de alta calidad para compartir en redes sociales. Disponible en Meta AI, permite generar contenido desde cero partir de indicaciones de texto o trabajar sobre una imagen ya existente que facilite el usuario.

Sin embargo, tras su lanzamiento, se dio a conocer que también permite mencionar a un usuario de Instagram en la aplicación de Meta AI para incorporar las fotografías que dicha persona haya compartido de manera pública a la creación, por ejemplo, para hacer una invitación a un evento o el borrador de una propuesta colaborativa.

Ahora, Meta ha anunciado que esta función ha dejado de estar disponible, tras recibir comentarios que indican que "no cumplió con las expectativas de los usuarios", como ha detallado en una actualización de su publicación de blog sobre Muse Image.

Concretamente, la compañía ha explicado que su intención con esta función era proporcionar "una herramienta creativa útil". Además, ha asegurado que permitía que los usuarios controlasen "si su contenido público podía ser referenciado de esta forma".

De hecho, los usuarios podían gestionar esta opción desde los ajustes de su cuenta de Instagram, ya fuese manteniéndola habilitada para que cualquiera pudiese mencionarlos con '@' y usar sus publicaciones en Meta AI, o bien desactivarla en cualquier momento dentro del menú 'Compartir y reutilizar' y la opción 'Permite que las personas creen con y reutilice tu contenido'.

Con todo, la función planteaba preocupaciones sobre la privacidad de los usuarios y el uso de sus imágenes sin permiso modificadas por IA, por lo que Meta la ha acabado desactivando de forma general para todos los usuarios, que ya no podrán utilizar imágenes de otras personas aunque sus cuentas sean públicas.

Europa Press