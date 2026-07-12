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Racing vs Peñarol EN VIVO por el Torneo Intermedio: el aurinegro vuelve al ruedo en el Centenario con dos caras nuevas en el banco de suplentes

Peñarol retoma la disputa del Torneo Intermedio defendiendo su liderazgo en el grupo A y en busca de dar un salto en la Tabla Anual

12 de julio 2026 - 16:32hs
Javier Cabrera

Javier Cabrera

Foto: Inés Guimaraens

EN VIVO

Peñarol y Racing se enfrentan este domingo desde la hora 18.30 en el Estadio Centenario en partido correspondiente a la quinta fecha del grupo A del Torneo Intermedio. Los aurinegros lideran su serie y en caso de ganar darán un salto en la Tabla Anual ante un rival directo. Franco Romero y el argentino Leonel Jaime estarán en el banco de suplentes a la orden de Diego Aguirre.

Las estadísticas de Racing vs Peñarol

Eric Remedi y Matías Arezo ausentes en Peñarol

Por suspensión, Diego Aguirre no podrá contar con Eric Remedi ni Matías Arezo, expulsados ante Central Español (tercera fecha, ya no estuvieron contra Cerro) y suspendidos.

Bienvenidos a la transmisión de Referí

Comienza el relato en vivo, minuto a minuto, del partido que jugarán Racing y Peñarol a partir de la hora 18.30. Para ambos, ¡vuelve el Torneo Intermedio!

Tabla de posiciones del Torneo Intermedio y la Tabla Anual

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