Racing vs Peñarol EN VIVO por el Torneo Intermedio: el aurinegro vuelve al ruedo en el Centenario con dos caras nuevas en el banco de suplentes

Peñarol y Racing se enfrentan este domingo desde la hora 18.30 en el Estadio Centenario en partido correspondiente a la quinta fecha del grupo A del Torneo Intermedio. Los aurinegros lideran su serie y en caso de ganar darán un salto en la Tabla Anual ante un rival directo. Franco Romero y el argentino Leonel Jaime estarán en el banco de suplentes a la orden de Diego Aguirre.