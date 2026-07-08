Meta ahora permite crear imágenes con IA de personas públicas con solo etiquetarlas

Meta habilitó una función que permite tomar la foto de cualquier usuario de Instagram con perfil público y usarla para generar una imagen con inteligencia artificial , sin que la persona retratada se entere.

La herramienta forma parte de Muse Image , el nuevo generador de imágenes que la compañía presentó el martes y que ya está disponible de forma gratuita.

El mecanismo es simple: el usuario etiqueta a otra persona y la aplicación le permite tomar su foto para crear una nueva imagen generada por IA. La única condición es que el perfil de esa persona sea público .

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La función quedó bajo la lupa después de que el sitio The Verge señalara por primera vez lo potencialmente invasivo que puede resultar. Un usuario de X lo resumió así: "Incluir a usuarios reales en fotos generadas sin su consentimiento explícito es una mina terrestre para la privacidad a punto de estallar".

Por su parte, Meta establece que "las personas pueden crear contenido con tu contenido de Instagram utilizando las funciones de IA de Meta" y aclara que "no recibirás notificaciones sobre el contenido creado utilizando las funciones de IA de Meta".

Meta sostiene que los usuarios "tienen control" sobre la función y señala que existen ajustes que se pueden usar para desactivar este tipo de manipulación de las imágenes, si así se desea.

Qué es Muse y qué otros usos tiene

Muse Image fue desarrollado por Meta Superintelligence Labs, la unidad de IA de la compañía, y tenía como nombre en clave interno Mango. Ya está disponible de forma gratuita a través de la aplicación Meta AI, así como en Instagram Stories y WhatsApp.

Sus usos son similares a los de la mayoría de los generadores de imágenes con IA: se pueden crear imágenes graciosas y caricaturescas. Para quienes no tienen ideas propias, Meta dice que Muse incluye "preajustes" —imágenes prefabricadas— para "despertar ideas".

Más allá de la función de las fotos ajenas, Muse tiene otras aplicaciones menos intrusivas. Una es la creación de anuncios personalizados, en línea con la introducción de la IA en la publicidad durante el último año. Otra es la experimentación con decoración de interiores: en un video promocional, un usuario visualiza cómo quedaría un sofá de segunda mano en su garaje. Esa función está diseñada para integrarse con Facebook Marketplace, la plataforma de Meta para la venta de muebles y accesorios usados.