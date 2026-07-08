Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
muy nuboso
Jueves:
Mín  10°
Máx  13°

Siguenos en:

/ Ciencia y Tecnología / INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Meta ahora permite crear imágenes con IA de personas públicas con solo etiquetarlas

Su nuevo generador de imágenes con IA permite tomar fotos de perfiles públicos de Instagram y transformarlas sin consentimiento

8 de julio de 2026 14:26 hs
image

Meta habilitó una función que permite tomar la foto de cualquier usuario de Instagram con perfil público y usarla para generar una imagen con inteligencia artificial, sin que la persona retratada se entere.

La herramienta forma parte de Muse Image, el nuevo generador de imágenes que la compañía presentó el martes y que ya está disponible de forma gratuita.

El mecanismo es simple: el usuario etiqueta a otra persona y la aplicación le permite tomar su foto para crear una nueva imagen generada por IA. La única condición es que el perfil de esa persona sea público.

Más noticias

"Sería histórico para Uruguay": la meta "imposible" de la educación que, a este ritmo, podría concretarse

Antel vs Starlink vs cables: ¿cómo se comporta el mercado de internet en Uruguay?

La función quedó bajo la lupa después de que el sitio The Verge señalara por primera vez lo potencialmente invasivo que puede resultar. Un usuario de X lo resumió así: "Incluir a usuarios reales en fotos generadas sin su consentimiento explícito es una mina terrestre para la privacidad a punto de estallar".

Por su parte, Meta establece que "las personas pueden crear contenido con tu contenido de Instagram utilizando las funciones de IA de Meta" y aclara que "no recibirás notificaciones sobre el contenido creado utilizando las funciones de IA de Meta".

Meta sostiene que los usuarios "tienen control" sobre la función y señala que existen ajustes que se pueden usar para desactivar este tipo de manipulación de las imágenes, si así se desea.

Qué es Muse y qué otros usos tiene

Muse Image fue desarrollado por Meta Superintelligence Labs, la unidad de IA de la compañía, y tenía como nombre en clave interno Mango. Ya está disponible de forma gratuita a través de la aplicación Meta AI, así como en Instagram Stories y WhatsApp.

Sus usos son similares a los de la mayoría de los generadores de imágenes con IA: se pueden crear imágenes graciosas y caricaturescas. Para quienes no tienen ideas propias, Meta dice que Muse incluye "preajustes" —imágenes prefabricadas— para "despertar ideas".

Más allá de la función de las fotos ajenas, Muse tiene otras aplicaciones menos intrusivas. Una es la creación de anuncios personalizados, en línea con la introducción de la IA en la publicidad durante el último año. Otra es la experimentación con decoración de interiores: en un video promocional, un usuario visualiza cómo quedaría un sofá de segunda mano en su garaje. Esa función está diseñada para integrarse con Facebook Marketplace, la plataforma de Meta para la venta de muebles y accesorios usados.

Las más leídas

Ancap constata irregularidad en construcción de edificio en La Barra que está a 65 centímetros de oleoducto

Con la aprobación por el piso pero con respaldo de los vecinos a los contenedores intradomiciliarios, IM busca "acelerar" la reforma de la limpieza

"No hay ningún impedimento" y "nadie censura nada": el cruce entre Ojeda y Cosse en el Senado por un audio de Lacalle Pou

"¡Me está hostigando!": sesión de la investigadora sobre Cardama tuvo tensos intercambios entre exdirector de Defensa y diputado frenteamplista

Temas

Meta Inteligencia Artificial

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos