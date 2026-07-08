Antel vs Starlink vs cables: ¿cómo se comporta el mercado de internet en Uruguay?

El mercado de banda ancha fija en Uruguay cerró 2025 con 1.162.970 conexiones y una foto que se repite: pese a la llegada de nuevos operadores satelitales y de cable a ofrecer servicios de internet, la concentración casi no se movió. En ese tablero, Starlink cruzó por primera vez los 10 mil clientes , pero el servicio de Elon Musk sigue en el 0,86% del mercado .

Los números surgen del registro oficial de operadores de banda ancha fija, obtenido tras un pedido de acceso a la información pública a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) hecho por Gustavo Gómez , y comparado entre el 30 de junio y el 31 de diciembre de 2025 . En ese lapso, Starlink Uruguay pasó de 7.188 a 10.002 conexiones, un aumento del 39% en el semestre .

Es la tasa de crecimiento más alta entre los operadores de mayor volumen, pero por debajo del 1% del total nacional, que cerró el año en 1.162.970 servicios activos.

La diferencia con el resto está en la tecnología: Starlink llega por satélite , sin tender cable, mientras que el grueso del mercado se sostiene sobre redes de fibra óptica. La forma de conexión satelital la vuelve una opción interesante sobre todo en áreas rurales.

El mercado sigue siendo de Antel

Mientras Starlink sumaba 2.814 clientes, ANTEL sumó 15.559 en el mismo semestre y llegó a 1.129.927 conexiones. La estatal explica el 67,6% de todo el crecimiento del período y mantiene el 97,16% del mercado de banda ancha fija, apoyada en su red de fibra óptica.

La apertura del mercado tampoco alcanzó para inquietarla. En 2023, las operadoras de televisión por cable empezaron a ofrecer fibra óptica para ofrecer internet en los hogares, tras ser autorizadas por la Ursec a mediados de agosto, según resoluciones a las que accedió El Observador.

Dos años después, ese universo apenas se nota en las cifras. En diciembre el registro contaba con 38 empresas habilitadas, 14 más que en junio, pero entre todas las que se incorporaron suman apenas 2.170 clientes. Todo lo que no es ANTEL se reparte el 2,84% del mercado.