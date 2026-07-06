Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
8°C
nubes
Martes:
Mín 
Máx  12°

Siguenos en:

/ Ciencia y Tecnología / videojuegos

Sony aclara que seguirá fabricando discos de juegos de PlayStation lanzados antes de 2028 bajo pedido de los estudios

La compañía reconvertirá su fábrica de discos en Austria para producir microlentes ópticas

6 de julio de 2026 10:31 hs
videojuegos

Sony ha precisado que, pese a poner fin al lanzamiento de nuevos videojuegos de PlayStation en formato físico a partir de enero de 2028, continuará produciendo discos de títulos ya publicados antes de esa fecha para los desarrolladores y editores que los soliciten, aunque con cambios en la capacidad de producción.

La compañía anunció el fin de los juegos físicos para consolas PlayStation la pasada semana, cuando compartió que, a partir de enero del año 2028, los videojuegos pasarán a lanzarse exclusivamente en formato digital.

En ese momento, Sony ya detalló que la decisión de interrumpir la producción de discos físicos solo afectaría a los videojuegos nuevos. Por tanto, aseguró que los juegos lanzados antes de 2028 seguirán estando disponibles en el formato de disco.

Más noticias

El 60% de las funciones de seguridad infantil en redes sociales no funciona, según un estudio

La Copa de la IA: de relatos racistas falsos a datos para los cuerpos técnicos, cómo la Inteligencia Artificial se metió en el Mundial 2026

La empresa de videojuegos ha aclarado ahora que seguirá produciendo discos físicos para los desarrolladores y editores que lo soliciten, siempre que sean títulos lanzados para PlayStation antes de la citada fecha.

Así lo ha compartido a través de un mensaje enviado de forma privada a los estudios de videojuegos, al que ha tenido acceso Game File, donde se detalla que "aún podrán realizar pedidos adicionales de los juegos en disco de PlayStation ya existentes".

A pesar de asegurar que seguirá produciendo discos, Sony ha advertido que el proceso de pedidos será distinto, ya que sus capacidades de producción no serán las mismas que actualmente. No obstante, no ha especificado cómo afectarán estos cambios a las desarrolladoras y a los jugadores.

Cabe mencionar que, según compartió recientemente el medio austriaco ORF Salzburg, Sony ya está trabajando para reconvertir su fábrica de discos europea para PlayStation, ubicada en Thalgau (Salzburgo, Austria), en una fábrica de microlentes ópticas.

Además de todo ello, para los títulos que se publiquen a partir de enero de 2028, Sony también ha recordado que los estudios podrán lanzar sus nuevos videojuegos en tiendas físicas utilizando códigos digitales.

Europa Press

Las más leídas

Sueldos de hasta $ 240.000 y estudiantes sin grado universitario: mayoría de ministros de Orsi tienen más adscriptos que el gabinete de Lacalle Pou

Montevideo probará contenedores con "llave digital": solo podrán abrirlos vecinos autorizados, anunció Herou

Escala el conflicto en Carrasco: aerolíneas denuncian pérdidas millonarias, demoras y restricciones "injustificadas" en aplicación de sistema antiniebla

Dos muertas, un niño herido y preguntas que aún no tienen respuesta: defensa de las víctimas reclama nuevas pruebas sobre choque en Ruta 6

Temas

videojuegos Sony

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos