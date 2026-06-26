Apple subió los precios de sus dispositivos en EEUU y el aumento impactará en Uruguay

Apple confirmó una suba generalizada de precios en iPad, Mac, HomePod y Apple TV en Estados Unidos, con aumentos que van del 5,7% al 54,3%, y el sector importador uruguayo ya anticipa que el ajuste llegará al mercado local en las próximas semanas.

Los incrementos alcanzan a casi toda la línea de productos. El Apple TV es el caso más extremo : pasó de US$ 129 a US$ 199, un alza del 54,3%. Le siguen el Mac Studio con chip M3 Ultra (de US$ 3.999 a US$ 5.299, un 32,5%) y el HomePod mini (de US$ 99 a US$ 129, un 30%).

En el resto de la gama, el iPad Air subió 25% (US$ 599 a US$ 749) y el iPad Pro 20%. En las computadoras, el MacBook Air aumentó 18,2%, el MacBook Pro 17,7% y el iMac 15,4%. El Mac Studio M4 Max trepó 25% (US$ 1.999 a US$ 2.499) y la Vision Pro, las gafas de realidad mixta de Apple, fue la de menor ajuste, con 5,7%.

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Detrás de varios de esos nombres —M3 Ultra, M4 Max— están los chips que Apple diseña como "cerebro" de sus equipos , los que ejecutan cada tarea. Pero el problema, esta vez, no está ahí: está en otro componente.

La razón la dio el propio Tim Cook, CEO saliente de Apple, en declaraciones al Wall Street Journal: el alza es "inevitable" porque la situación de los chips de memoria se volvió "insostenible". Esos chips son los que guardan y manejan la información dentro del dispositivo, y están en casi todo aparato inteligente.

El auge de la IA presiona sobre la memoria por dos frentes. Por un lado, entrenar los modelos —enseñarles a partir de millones de datos— exige cantidades enormes de estos chips. Por otro, cada vez que la gente usa esas herramientas, los servidores que responden a cada consulta también consumen memoria. Más entrenamiento y más uso tiran del mismo stock al mismo tiempo.

El impacto en Uruguay

En la plaza local, los importadores ya tenían el dato. Cecilia Dutra, responsable de marketing de Mundomac, confirmó a El Observador que la suba estaba avisada: "Nosotros ya lo sabíamos hace como un mes que iban a subir los precios. Los proveedores ya nos habían avisado".

Dutra señaló que el traslado al consumidor es cuestión de tiempo: "Aún todavía a nosotros no nos hicieron la suba, pero en breve ya nos pasan los precios nuevos, así que seguramente eso va a repercutir acá en el mercado". En concreto, todos los que compren productos Apple van a pagar más.

Tristán Larcade, socio de Market.uy —empresa con 42 puntos de venta en el país—, ubicó el fenómeno en una escala más amplia: "Afecta a toda la industria desde fines del año pasado. Solo que al principio no se notó o se notó poco debido a inventarios y a subas menores que fueron absorbidas por la cadena".

Para Larcade, lo que viene es más de lo mismo: "Es una realidad que está tomando velocidad y por la información que tenemos, va a seguir por este camino lamentablemente".

Desde iPlace, Mariana de los Santos Ruete planteó una postura sobre cómo absorber el golpe: "Estamos enfocados en que estos movimientos globales no sean una barrera para el acceso a los productos Apple en Uruguay, y seguimos trabajando en alternativas de financiación y beneficios para nuestros clientes".