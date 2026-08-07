Científicos proponen "atenuar" el Sol para combatir El Niño

Un grupo de investigadores de la UC San Diego planteó una alternativa poco convencional para reducir los efectos de El Niño : disminuir temporalmente la cantidad de radiación solar que llega a determinadas zonas del océano Pacífico mediante técnicas de geoingeniería.

La propuesta busca mitigar el calentamiento superficial del mar, uno de los factores que impulsan el fenómeno climático activo oficialmente desde el 11 de junio y previsto su arribo para Uruguay desde septiembre.

Según la Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA) , existe un 97% de probabilidad de que las condiciones adversas traducidas en temporales severos, crecidas de ríos e inundaciones se sostengan hasta otoño de 2027, con un 81% de chances de que alcance categoría "muy fuerte" entre octubre y diciembre.

Los propios autores aclaran que se trata de una simulación basada en modelos climáticos y que la iniciativa requeriría evaluaciones científicas, ambientales y regulatorias antes de considerar cualquier aplicación práctica.

¿Qué dice la propuesta de científicos para combatir El Niño?

La investigación, publicada en la revista Science Advances, evaluó el uso de técnicas de modificación de la radiación solar (SRM, por sus siglas en inglés), un tipo de geoingeniería que busca reflejar una pequeña parte de la energía proveniente de la estrella natural del planeta para reducir el calentamiento de la superficie terrestre.

El equipo analizó distintos escenarios mediante modelos climáticos y concluyó que una disminución localizada sobre sectores del Pacífico oriental podría enfriar las aguas superficiales lo suficiente como para limitar la formación o la intensidad de eventos de El Niño.

Mecanismos de El Niño y MCB science.org

Los investigadores plantean que esta estrategia podría implementarse mediante el aumento de la reflectividad de nubes marinas, una técnica conocida como marine cloud brightening. El método consiste en pulverizar partículas microscópicas de sal marina hacia la atmósfera para favorecer la formación de nubes más brillantes, capaces de reflejar una mayor cantidad de luz solar.

Los autores enfatizan que la propuesta no representa una solución al cambio climático. La modificación de la radiación solar no reduce las emisiones de gases de efecto invernadero ni elimina el exceso de dióxido de carbono acumulado en la atmósfera, por lo que solo podría actuar como una medida temporal para moderar algunos efectos del calentamiento global.

¿Qué es El Niño y por qué disparó las alarmas globales?

El Niño es un fenómeno climático natural que ocurre cuando las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial registran un calentamiento superior al habitual durante varios meses. Esa variación modifica la circulación atmosférica y altera los patrones de lluvias y temperaturas en distintas regiones del mundo.

Forma parte del ciclo conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) y, aunque es un proceso natural, puede intensificar eventos meteorológicos extremos. Entre sus efectos más frecuentes se encuentran inundaciones, sequías, olas de calor y cambios en la producción agropecuaria, dependiendo de la región afectada.

En Sudamérica, el fenómeno suele favorecer precipitaciones por encima de los valores normales en parte del centro y norte de Argentina, Uruguay y el sur de Brasil, mientras que otras zonas pueden atravesar condiciones más secas.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anticipó que los efectos del próximo episodio podrían comenzar a percibirse desde septiembre, con una mayor probabilidad de lluvias superiores a lo habitual durante la primavera. El organismo aclaró que su evolución dependerá de cómo continúen las condiciones del océano y la atmósfera en los próximos meses.

Link del estudio: www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adx3012