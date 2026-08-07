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Temporal en Uruguay: Inumet registró ráfagas de hasta 121 km/h y acumulados de lluvia de 76 milímetros

La estación meteorológica automática de Lavalleja registró la mayor ráfaga de viento, con 121 km/h a las 14:40 del jueves

7 de agosto de 2026 12:47 hs
Los vientos más fuertes soplaron en Lavalleja

Los vientos más fuertes soplaron en Lavalleja

Diego Battiste

Según los datos del organismo, las ráfagas de viento alcanzaron los 121 kilómetros por hora y las precipitaciones acumularon hasta 76 milímetros en algunas localidades.

Lavalleja registró la mayor ráfaga de viento

La estación meteorológica automática de Lavalleja registró la mayor racha del episodio, con 121 km/h a las 14:40 del jueves.

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Le siguieron Santa Teresa (Rocha), con 119 km/h, y Trinidad (Flores), donde el viento llegó a 109 km/h.

En Montevideo, la estación del Prado midió una ráfaga máxima de 107 km/h a las 19:45, mientras que en Punta del Este alcanzó los 100 km/h.

El listado de las diez mayores ráfagas se completa con:

  • Laguna del Sauce (Maldonado): 99 km/h.
  • Melo (Cerro Largo): 93 km/h.
  • Salto: 92 km/h.
  • Illescas (Florida): 91 km/h.
  • Rocha: 90 km/h.

Los registros corresponden al período comprendido entre las 0:00 del 6 de agosto y las 10:00 del 7 de agosto.

Colonia encabezó los acumulados de lluvia

En cuanto a las precipitaciones, el mayor registro correspondió a El Cerro, en el departamento de Colonia, donde se acumularon 76 milímetros entre las 7:00 del jueves y las 7:00 del viernes.

En segundo lugar quedó Laguna Merín (Cerro Largo), con 74 milímetros.

También se destacaron los siguientes acumulados:

  • Villa Rodríguez (San José): 60 mm.
  • Santa Lucía (Canelones): 60 mm.
  • Nueva Helvecia (Colonia): 58 mm.
  • Cufré (Colonia): 58 mm.
  • Conchillas (Colonia): 57,5 mm.
  • Colonia Valdense (Colonia): 55,5 mm.
  • Tarariras (Colonia): 54 mm.
  • Chacra Policial (Canelones): 53 mm.

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