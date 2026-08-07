Temporal en Uruguay: Inumet registró ráfagas de hasta 121 km/h y acumulados de lluvia de 76 milímetros

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) dio a conocer este viernes el balance de las condiciones meteorológicas registradas durante el temporal que afectó al país entre el jueves 6 y la mañana del viernes 7 de agosto.

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Según los datos del organismo, las ráfagas de viento alcanzaron los 121 kilómetros por hora y las precipitaciones acumularon hasta 76 milímetros en algunas localidades.

La estación meteorológica automática de Lavalleja registró la mayor racha del episodio, con 121 km/h a las 14:40 del jueves.

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Le siguieron Santa Teresa (Rocha) , con 119 km/h , y Trinidad (Flores) , donde el viento llegó a 109 km/h .

En Montevideo, la estación del Prado midió una ráfaga máxima de 107 km/h a las 19:45, mientras que en Punta del Este alcanzó los 100 km/h.

El listado de las diez mayores ráfagas se completa con:

Laguna del Sauce (Maldonado): 99 km/h.

99 km/h. Melo (Cerro Largo): 93 km/h.

93 km/h. Salto: 92 km/h.

92 km/h. Illescas (Florida): 91 km/h.

91 km/h. Rocha: 90 km/h.

Los registros corresponden al período comprendido entre las 0:00 del 6 de agosto y las 10:00 del 7 de agosto.

Colonia encabezó los acumulados de lluvia

En cuanto a las precipitaciones, el mayor registro correspondió a El Cerro, en el departamento de Colonia, donde se acumularon 76 milímetros entre las 7:00 del jueves y las 7:00 del viernes.

En segundo lugar quedó Laguna Merín (Cerro Largo), con 74 milímetros.

También se destacaron los siguientes acumulados: