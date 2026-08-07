Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 7 de agosto

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) prevé una jornada de mejoras en las condiciones del tiempo para este viernes 7 de agosto, con una disminución de la nubosidad en todo el país. Sin embargo, el día comenzará con temperaturas bajas, fuertes vientos del suroeste y sensaciones térmicas muy inferiores a los valores marcados por los termómetros, especialmente en el sur y el este.

En Montevideo y el área metropolitana se espera una mínima de 6 °C y una máxima de 11 °C .

Durante la mañana habrá una disminución de la nubosidad, aunque continuará el tiempo ventoso , con bajas sensaciones térmicas. El viento soplará del suroeste entre 50 y 60 km/h , con rachas de entre 70 y 90 km/h , que puntualmente podrían ser superiores, aunque irán perdiendo intensidad con el correr de las horas.

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Para la tarde y la noche, Inumet pronostica un cielo claro y algo nuboso , con vientos del suroeste rotando al noroeste de entre 10 y 30 km/h , y rachas de hasta 40 km/h .

Este

El este del país tendrá una mínima de 4 °C y una máxima de 13 °C.

La mañana comenzará con disminución de la nubosidad, aunque todavía se esperan precipitaciones aisladas, mejorando posteriormente. También persistirá el viento fuerte del suroeste, con velocidades de 50 a 60 km/h y rachas de 70 a 90 km/h, que disminuirán gradualmente.

Hacia la tarde y la noche el cielo estará claro y algo nuboso, con algunos períodos de mayor nubosidad. Los vientos serán del suroeste al noroeste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.

Oeste

Para el oeste del país, Inumet prevé una mínima de 4 °C y una máxima de 14 °C.

La jornada comenzará con una disminución de la nubosidad y vientos del suroeste de 10 a 40 km/h, que irán amainando.

En la segunda mitad del día predominará un cielo claro y algo nuboso, con vientos del suroeste al noroeste de entre 10 y 30 km/h.

Norte

En el norte del país se espera una mínima de 6 °C y una máxima de 16 °C, las temperaturas más altas de la jornada.

La mañana será de disminución de la nubosidad, con vientos del suroeste y oeste de 10 a 30 km/h.

Durante la tarde y la noche el cielo permanecerá claro y algo nuboso, con formación de neblinas. Los vientos rotarán del suroeste al noreste, entre 10 y 30 km/h, con períodos de intensidad variable de entre 0 y 10 km/h.