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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 7 de agosto

En Montevideo y el área metropolitana se espera una mínima de 6 °C y una máxima de 11 °C, según el pronóstico de Inumet

7 de agosto de 2026 7:39 hs
Archivo, 2019. Fuertes vientos en la Plaza Independencia
Archivo, 2019. Fuertes vientos en la Plaza Independencia Diego Battiste

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé una jornada de mejoras en las condiciones del tiempo para este viernes 7 de agosto, con una disminución de la nubosidad en todo el país. Sin embargo, el día comenzará con temperaturas bajas, fuertes vientos del suroeste y sensaciones térmicas muy inferiores a los valores marcados por los termómetros, especialmente en el sur y el este.

Montevideo y Área Metropolitana

En Montevideo y el área metropolitana se espera una mínima de 6 °C y una máxima de 11 °C.

Durante la mañana habrá una disminución de la nubosidad, aunque continuará el tiempo ventoso, con bajas sensaciones térmicas. El viento soplará del suroeste entre 50 y 60 km/h, con rachas de entre 70 y 90 km/h, que puntualmente podrían ser superiores, aunque irán perdiendo intensidad con el correr de las horas.

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Para la tarde y la noche, Inumet pronostica un cielo claro y algo nuboso, con vientos del suroeste rotando al noroeste de entre 10 y 30 km/h, y rachas de hasta 40 km/h.

Este

El este del país tendrá una mínima de 4 °C y una máxima de 13 °C.

La mañana comenzará con disminución de la nubosidad, aunque todavía se esperan precipitaciones aisladas, mejorando posteriormente. También persistirá el viento fuerte del suroeste, con velocidades de 50 a 60 km/h y rachas de 70 a 90 km/h, que disminuirán gradualmente.

Hacia la tarde y la noche el cielo estará claro y algo nuboso, con algunos períodos de mayor nubosidad. Los vientos serán del suroeste al noroeste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.

Oeste

Para el oeste del país, Inumet prevé una mínima de 4 °C y una máxima de 14 °C.

La jornada comenzará con una disminución de la nubosidad y vientos del suroeste de 10 a 40 km/h, que irán amainando.

En la segunda mitad del día predominará un cielo claro y algo nuboso, con vientos del suroeste al noroeste de entre 10 y 30 km/h.

Norte

En el norte del país se espera una mínima de 6 °C y una máxima de 16 °C, las temperaturas más altas de la jornada.

La mañana será de disminución de la nubosidad, con vientos del suroeste y oeste de 10 a 30 km/h.

Durante la tarde y la noche el cielo permanecerá claro y algo nuboso, con formación de neblinas. Los vientos rotarán del suroeste al noreste, entre 10 y 30 km/h, con períodos de intensidad variable de entre 0 y 10 km/h.

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