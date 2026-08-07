Delincuentes explotaron un cajero en Parque Miramar: tres detenidos tras persecución que terminó en Carrasco

Tres personas fueron detenidas durante la madrugada de este viernes luego de que un grupo de delincuentes explotara un cajero automático en Parque Miramar , en un operativo que incluyó una persecución policial que se extendió hasta la zona de Carrasco, en Montevideo .

Según informó el vocero de la Jefatura de Policía de Canelones, Alejandro Ferreira , el hecho fue advertido por un equipo del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), que al llegar a la zona detectó una camioneta que huía del lugar.

Los policías iniciaron una persecución que continuó ya en jurisdicción de Montevideo. Durante la fuga, el conductor perdió el dominio del vehículo, chocó y allí fue detenido uno de los ocupantes.

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Los otros tres delincuentes escaparon a pie, aunque con apoyo de efectivos de la Jefatura de Policía de Montevideo se logró capturar a otros dos sospechosos. Hasta el momento hay tres personas detenidas , mientras la búsqueda del cuarto involucrado continúa.

Por su parte, el periodista Leonardo Sarro detalló que la persecución terminó en la zona de avenida Bolivia, a una cuadra de la rambla, en Carrasco. Según indicó, dos de los sospechosos fueron capturados después de las 02:00 de la madrugada, ocultos en el fondo de una vivienda, mientras sonaban las alarmas de la zona. Además, compartió un video en el que mostró cómo terminó la camioneta en la que circulaban los delincuentes.

Así teriminó la camioneta en Carrasco de los delincuentes que explotaron un cajero en Parque Miramar . Fue en la zona de Av Bolivia a una cuadra de la rambla y dos de ellos eran atrapados después de las dos de la madrugada en el fondo de una casa donde estaban escondidos en… pic.twitter.com/TiTNwjVw5n — leo sarro press (@leosarro) August 7, 2026

En el operativo participaron decenas de policías y varios móviles, en medio del fuerte temporal que afectó al área metropolitana durante la madrugada.

La investigación continúa para determinar el monto sustraído del cajero, si los delincuentes lograron llevarse dinero y las circunstancias en que fue cometido el ataque.