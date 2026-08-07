La dura lesión que sufrió el golero de Progreso, Agustín Requena: mirá en qué momento fue y quién se perfila para reemplazarlo

El golero de Progreso , Agustín Requena , sufrió una dura lesión que lo tendrá afuera de las canchas en los próximos meses y que lo deja descartado por el resto de la temporada, según informó el club en sus redes sociales este jueves.

El guardameta padeció una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una lesión de entidad que requiere al menos seis meses de recuperación luego de una intervención quirúrgica.

Luego de los estudios correspondientes, la sanidad de Progreso notificó la lesión en sus redes sociales, sin estimar el tiempo de recuperación del golero ni cuándo será operado.

Requena, de 27 años, fue titular y completó el partido ante Nacional del pasado domingo con victoria 2-1 de los tricolores en el Gran Parque Central por la última fecha de la fase de grupos del Torneo Intermedio.

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Maximiliano Gómez y Agustín Requena Foto: Dante Fernández/Focouy

Según indicaron a Referí desde Progreso, el arquero se lesionó en la jugada del primer gol de los tricolores anotado por Maxi Gómez a los 42 minutos, al realizar un movimiento para intentar tapar el cabezazo del atacante.

Pese a eso, siguió en cancha y completó el partido, hasta que luego se le hicieron los estudios.

Comunicado oficial de sanidad del Club Atlético Progreso. pic.twitter.com/yN6O8EJQjs — C. A. Progreso (@ProgresoOficial) August 7, 2026

Progreso tendrá a Bacchia

Requena llegó al club de La Teja desde Fénix a principios de años y fue suplente en el Torneo Apertura, en el que atajó el argentino Andrés Mehring.

En el Torneo Intermedio el entrenador Tabaré Silva le dio la titularidad y atajó en los seis partidos de la fase de grupos, con dos victorias y cuatro derrotas, una valla invicta ante Deportivo Maldonado, y 9 goles recibidos.

El arquero suplente el pasado domingo ante Nacional fue Lautaro Fernández, juvenil de 20 años que aún no debutó, mientras que Mehring ya no sigue.

Según supo Referí este viernes, Progreso logró el OK para poder contar con Renzo Bacchia, quien ya fue anunciado por el club en el actual período de pases, pero que debía solucionar su situación contractual con la SAD de Racing.

El golero está en condiciones para jugar el Torneo Clausura en su nuevo equipo.

Renzo Bacchia @CerroLargoFC

Busca la permanencia

Progreso, que este sábado visitará a Central Español, comenzará el Torneo Clausura ocupando el último lugar en la Tabla del Descenso con 55 puntos y muy complicado. Cerro tiene 64 y en este momento está perdiendo la categoría, mientras que Danubio tiene 65 y de esta forma sería el tercero en bajar a la Segunda División.

Más arriba, Montevideo Wanderers acumula 66, mientras que Cerro Largo y Boston River respiran más tranquilos al sumar 77 enteros.