BPS baja las tasas de los préstamos para jubilados y pensionistas: cuáles son los nuevos valores y qué otros beneficios anunció

El Banco de Previsión Social ( BPS ) anunció un conjunto de medidas para reducir la carga financiera de jubilados y pensionistas, que incluyen una rebaja de las tasas de interés de los préstamos sociales , condiciones preferenciales para quienes perciben las pasividades más bajas y un plan de consolidación y refinanciación de deudas.

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Según explicó la presidenta del organismo, Jimena Pardo , los cambios forman parte de un rediseño de la política de préstamos sociales con el objetivo de mejorar el acceso al crédito y adecuar las herramientas a las necesidades de los beneficiarios.

Las nuevas tasas ya comenzaron a aplicarse y suponen una reducción de 2,25 puntos porcentuales para los préstamos de 6 y 12 cuotas , y de 2,75 puntos porcentuales para los de 18 y 24 cuotas .

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6 cuotas 23,50% a 21,25%

12 cuotas 26,50% a 24,25%

18 cuotas 28,00% a 25,25%

24 cuotas28,00%a 25,25%

Además, el BPS redujo la tasa de los préstamos destinados a tratamientos odontológicos, audífonos, lentes y prótesis, que pasó del 19,5% al 12%.

Tasas especiales para quienes cobran la pasividad mínima

El organismo también anunció que a partir del 1.º de noviembre y durante 90 días ofrecerá tasas preferenciales para nuevos préstamos destinados a beneficiarios que perciben pasividades mínimas.

En esos casos, las tasas serán cinco puntos porcentuales menores a las vigentes:

6 cuotas: de 21,25% a 16,25% .

12 cuotas: de 24,25% a 19,25% .

18 cuotas: de 25,25% a 20,25% .

24 cuotas: de 25,25% a 20,25%.

Habrá consolidación de deudas desde octubre

Otra de las medidas anunciadas es la posibilidad de consolidar los préstamos vigentes.

Desde octubre, los jubilados y pensionistas podrán unificar todos sus préstamos sociales una vez al año y renovarlos en un único crédito de hasta 24 cuotas.

Refinanciación con quita de intereses y recargos

El BPS también implementará un plan de refinanciación para deudas generadas hasta el 31 de mayo de 2026.

La iniciativa comenzará en noviembre y permitirá eliminar la totalidad de los intereses, multas y recargos acumulados sobre la deuda original.

El saldo podrá financiarse en hasta 35 cuotas, con una tasa de interés equivalente a la mitad de la vigente, según informó el organismo.

Las autoridades señalaron que el paquete de medidas busca aliviar la situación financiera de los pasivos, facilitar el acceso al crédito y ofrecer herramientas para regularizar deudas en condiciones más favorables.