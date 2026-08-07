BPS baja las tasas de los préstamos para jubilados y pensionistas: cuáles son los nuevos valores y qué otros beneficios anunció

El Banco de Previsión Social (BPS) anunció un conjunto de medidas para reducir la carga financiera de jubilados y pensionistas, que incluyen una rebaja de las tasas de interés de los préstamos sociales, condiciones preferenciales para quienes perciben las pasividades más bajas y un plan de consolidación y refinanciación de deudas.
Según explicó la presidenta del organismo, Jimena Pardo, los cambios forman parte de un rediseño de la política de préstamos sociales con el objetivo de mejorar el acceso al crédito y adecuar las herramientas a las necesidades de los beneficiarios.
Cuáles son las nuevas tasas de los préstamos sociales del BPS
Las nuevas tasas ya comenzaron a aplicarse y suponen una reducción de 2,25 puntos porcentuales para los préstamos de 6 y 12 cuotas, y de 2,75 puntos porcentuales para los de 18 y 24 cuotas.
Así quedaron los nuevos valores:
- 6 cuotas 23,50% a 21,25%
- 12 cuotas 26,50% a 24,25%
- 18 cuotas 28,00% a 25,25%
- 24 cuotas28,00%a 25,25%
Además, el BPS redujo la tasa de los préstamos destinados a tratamientos odontológicos, audífonos, lentes y prótesis, que pasó del 19,5% al 12%.
Tasas especiales para quienes cobran la pasividad mínima
El organismo también anunció que a partir del 1.º de noviembre y durante 90 días ofrecerá tasas preferenciales para nuevos préstamos destinados a beneficiarios que perciben pasividades mínimas.
En esos casos, las tasas serán cinco puntos porcentuales menores a las vigentes:
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6 cuotas: de 21,25% a 16,25%.
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12 cuotas: de 24,25% a 19,25%.
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18 cuotas: de 25,25% a 20,25%.
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24 cuotas: de 25,25% a 20,25%.
Habrá consolidación de deudas desde octubre
Otra de las medidas anunciadas es la posibilidad de consolidar los préstamos vigentes.
Desde octubre, los jubilados y pensionistas podrán unificar todos sus préstamos sociales una vez al año y renovarlos en un único crédito de hasta 24 cuotas.
Refinanciación con quita de intereses y recargos
El BPS también implementará un plan de refinanciación para deudas generadas hasta el 31 de mayo de 2026.
La iniciativa comenzará en noviembre y permitirá eliminar la totalidad de los intereses, multas y recargos acumulados sobre la deuda original.
El saldo podrá financiarse en hasta 35 cuotas, con una tasa de interés equivalente a la mitad de la vigente, según informó el organismo.
Las autoridades señalaron que el paquete de medidas busca aliviar la situación financiera de los pasivos, facilitar el acceso al crédito y ofrecer herramientas para regularizar deudas en condiciones más favorables.