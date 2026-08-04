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BPS baja las tasas de los préstamos para jubilados y pensionistas: estos son los nuevos beneficios

El organismo anunció una rebaja en las tasas de interés de los préstamos sociales, una reducción especial para créditos destinados a tratamientos de salud y nuevas facilidades para refinanciar y consolidar deudas

4 de agosto de 2026 14:42 hs
BPS

Este martes el Banco de Previsión Social (BPS) anunció una serie de cambios en los préstamos sociales para jubilados y pensionistas, que incluyen una reducción de las tasas de interés, mejores condiciones para acceder a créditos destinados a tratamientos de salud y nuevas herramientas para refinanciar y consolidar deudas.

Las medidas buscan fortalecer el carácter social de estos préstamos y ampliar las alternativas de financiamiento para quienes perciben jubilaciones y pensiones.

Bajan las tasas de los préstamos sociales

El BPS reducirá las tasas de interés de todos los préstamos sociales.

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La rebaja será de 2,25 puntos porcentuales para los préstamos de 6 y 12 cuotas, mientras que los de 18 y 24 cuotas tendrán una disminución de 2,75 puntos porcentuales.

Tasas especiales para jubilados y pensionistas de menores ingresos

A partir del 1° de noviembre y durante un período de 90 días, los jubilados y pensionistas de menores ingresos que accedan a nuevos préstamos tendrán una tasa de interés cinco puntos porcentuales inferior a la vigente.

Las nuevas tasas quedarán de la siguiente manera:

Créditos para tratamientos de salud

El organismo también anunció una rebaja específica para los préstamos destinados a tratamientos odontológicos, audífonos, lentes y prótesis.

En estos casos, la tasa de interés pasará del 19,5% al 12%, con el objetivo de facilitar el acceso al crédito para cubrir este tipo de necesidades.

Consolidación de deudas

Desde octubre, el BPS habilitará que jubilados y pensionistas puedan unificar los préstamos vigentes una vez al año y renovarlos en un nuevo crédito de hasta 24 cuotas.

Refinanciación con quita de intereses

Otra de las medidas comenzará a regir en noviembre.

Las personas que mantengan deudas generadas hasta el 31 de mayo de 2026 podrán refinanciarlas con exoneración total de intereses, multas y recargos acumulados sobre la deuda original.

El saldo podrá abonarse en hasta 36 cuotas, con una tasa equivalente al 50% de la tasa de interés vigente.

Campaña de educación financiera

Como complemento de estas medidas, el BPS pondrá en marcha una campaña de educación financiera dirigida a jubilados y pensionistas.

La iniciativa incluirá distintas instancias de capacitación para promover un uso responsable del crédito y dar a conocer las nuevas herramientas de financiamiento disponibles.

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