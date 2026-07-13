Pago del BPS en agosto de 2026: cómo consultar con la cédula la fecha y el lugar de cobro

El Banco de Previsión Social (BPS) dio a conocer el calendario de pagos correspondiente a las prestaciones que se abonarán durante agosto de 2026 , entre ellas jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y subsidios.

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Las fechas de cobro varían según la modalidad elegida por cada beneficiario, ya sea a través de bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico, empresas contratistas, oficinas del organismo o las giras de pago en el interior del país.

Los beneficiarios que cobran mediante bancos o instituciones emisoras de dinero electrónico (IEDES) recibirán el pago el:

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Quienes cobran a través de empresas contratistas , tanto en Montevideo como en el interior, podrán retirar su prestación:

Desde el miércoles 5 hasta el miércoles 19 de agosto de 2026.

Pago en oficinas del BPS en Montevideo

Los beneficiarios que cobran directamente en las oficinas centrales del BPS en Montevideo tendrán disponible el dinero:

Desde el martes 4 hasta el miércoles 19 de agosto de 2026.

Giras de pago en el interior

Para quienes cobran mediante las giras de pago en el interior del país, el cronograma será:

Desde el miércoles 5 hasta el viernes 7 de agosto de 2026.

Cómo consultar si tenés un pago pendiente en el BPS

El Banco de Previsión Social dispone de una herramienta en línea que permite a los beneficiarios consultar si tienen prestaciones pendientes de cobro, además de verificar la fecha y el lugar donde pueden retirar el dinero.

El servicio incluye información sobre jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y subsidios.

La consulta puede realizarse ingresando con la cédula de identidad o mediante el Usuario Personal BPS, que permite acceder al detalle de los recibos y otra información sobre las prestaciones.

Para cobrar cualquiera de los beneficios es necesario presentar la cédula de identidad vigente. En caso de que el trámite sea realizado por un apoderado, tutor o curador, también deberá presentar el último recibo o una fotocopia de la cédula de identidad del titular.

Los pagos pueden cobrarse en las oficinas del BPS, así como en los locales habilitados de Abitab, RedPagos y ANDA, además de bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico.