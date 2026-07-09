Cómo solicitar pensión por sobrevivencia del BPS: paso a paso, documentos y requisitos para hacer el trámite

Las personas que tengan derecho a solicitar una pensión por sobrevivencia pueden iniciar el trámite de forma completamente online a través del portal de Servicios en Línea del Banco de Previsión Social (BPS) , sin necesidad de concurrir inicialmente a una oficina.

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Para realizar la gestión es necesario contar con un usuario personal del BPS y tener disponibles, en formato digital, los documentos que puedan ser requeridos durante el proceso, como partidas de defunción, matrimonio o nacimiento.

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El procedimiento comienza ingresando al Portal de Servicios en Línea del BPS con usuario personal y contraseña.

Una vez dentro, el solicitante debe ingresar a "Todos los servicios" y, dentro del apartado "Subsidios, prestaciones y beneficios", seleccionar la opción "Solicitar pensión por sobrevivencia".

Si la persona ya realizó solicitudes anteriores, estas aparecerán en pantalla. Para iniciar un nuevo trámite deberá elegir la opción "Nueva solicitud".

Paso a paso para solicitar la pensión

El trámite se desarrolla en seis etapas.

1. Confirmar los datos personales

En primer lugar, el sistema muestra los datos personales, domicilio, teléfono y correo electrónico del solicitante.

Si es necesario, el correo electrónico puede modificarse antes de continuar. Luego deberá declarar que la información suministrada es correcta y avanzar al siguiente paso.

2. Indicar el vínculo con la persona fallecida

El sistema solicitará seleccionar el vínculo con la persona fallecida.

Entre las opciones figuran:

Viudo o viuda.

Concubino.

Padre incapacitado para trabajar.

Hijo soltero menor de 21 años.

Hijo soltero incapacitado para todo trabajo.

Posteriormente deberá ingresarse el número de cédula del fallecido y validar la información.

3. Adjuntar la documentación

En esta etapa deberán cargarse los documentos requeridos por el sistema.

En algunos casos se solicitarán documentos específicos. Por ejemplo, los hombres viudos deberán completar y adjuntar un formulario de dependencia económica.

Si existen hijos menores de 21 años o incapacitados para trabajar, también será necesario registrar sus datos y adjuntar las partidas de nacimiento correspondientes.

4. Declarar ingresos adicionales

Si durante el trámite el solicitante declaró percibir otros ingresos, el sistema pedirá la documentación respaldatoria correspondiente.

Dependiendo del caso, podrá requerirse:

Último recibo de sueldo para quienes aporten a la Caja Militar o Policial.

Certificado notarial por ingresos provenientes de alquileres.

Certificado contable para ingresos por actividad profesional, empresarial o independiente.

Constancia del Fondo de Solidaridad, si corresponde.

5. Elegir la oficina del BPS

Luego deberá seleccionarse la sucursal del BPS donde continuará la tramitación del expediente.

6. Revisar y confirmar la solicitud

Finalmente, el sistema mostrará un resumen con toda la información ingresada.

Tras verificar los datos, el solicitante deberá declarar que la información es correcta y confirmar el envío.

Una vez finalizado el trámite, el sistema emitirá una constancia de presentación e informará el plazo estimado para procesar la solicitud, que según el manual es de 10 días hábiles, sujeto a la validación de la documentación presentada.