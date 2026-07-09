Yamandú Orsi saldó deuda con Primaria y regularizó ante Catastro obras que había realizado en una vivienda

El presidente de la República, Yamandú Orsi, regularizó en las últimas horas ante Catastro el registro de obras de una vivienda familiar a nombre de su pareja, Laura Alonsopérez , según confirmaron fuentes políticas a El Observador.

Orsi cuenta actualmente con dos inmuebles linderos ubicados en Pine Park, en Salinas (Canelones), donde reside junto a su familia .

El primero de ellos fue adquirido en diciembre de 2010. Tras una partición de bienes realizada el 27 de febrero de 2025, pocos días antes de asumir la Presidencia, la vivienda quedó adjudicada a su esposa, Laura Alonsopérez .

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La segunda casa, lindera a la anterior, fue comprada por Orsi en octubre de 2024 con fondos provenientes de una herencia familiar .

Días atrás, Informativo Carve consultó al mandatario sobre una deuda por Impuesto de Primaria en la segunda vivienda y sobre obras que no estaban registradas en la Dirección Nacional de Catastro en la primera.

Luego de recibir la consulta periodística, el presidente revisó la deuda que mantenía por el Impuesto de Primaria y abonó el tributo junto con las multas y recargos correspondientes.

Además, encargó a una arquitecta la revisión de los planos y de la documentación catastral para registrar las obras que habían sido realizadas y que no habían sido declaradas oportunamente.

Pese a haber hecho mejoras en el patio de su casa en el correr del 2018, Orsi no había declarado los cambios ante la Dirección Nacional de Catastro. La actualización del valor catastral es la base para configurar el monto de la contribución inmobiliaria.

En este marco, según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10), los trámites quedaron completados esta semana y la propiedad pasó a figurar en Catastro con su valor efectivo.