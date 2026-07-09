Jorge Bava, DT de Nacional, habló antes del comienzo del segundo semestre: la "linda competencia" que espera entre Arias y Mejía, y los elogios a Benjamín Núñez

El entrenador de Nacional , Jorge Bava , habló en conferencia de prensa este jueves por la mañana en Los Céspedes , días antes de que el Tricolor comience el segundo semestre del 2026.

El DT del Bolso aseguró que el plantel se encuentra "con mucha energía y ganas de afrontar este segundo semestre", y marcó que en el cuerpo técnico están "muy conformes con la preparación hasta ahora".

Tras ello, a Bava le consultaron sobre la llegada del golero argentino Alexis Martín Arias, que competirá por el arco tricolor con el panameño Luis Mejía. El técnico indicó que no habló sobre el tema con Mejía porque "se fue para el Mundial" y "cuando volvió ya estaba Martín", y expresó que era "sabido" que querían "reforzar la posición".

"Contentos con tener dos arqueros de jerarquía y esperamos que puedan volcar su experiencia a los chicos que vienen atrás. Van a hacer una linda competencia entre sí", enfatizó el entrenador, que contó que eligieron el nombre de Arias luego de realizar un "scouting" que los llevó a analizar varios perfiles para el puesto.

Bava indicó que la mini pretemporada en Punta del Este fue para estar "diez días alejados del entorno" y darle "descanso" a las canchas de Los Céspedes, y valoró que esas jornadas "vinieron bien" para "crecer en conocimiento".

"Los objetivos son claros siempre, competir los dos torneos siempre con la obligación de obtenerlos. A medida que han pasado los días han llegado jugadores que se han ido acoplando, y pueden llegar más jugadores que se irán acoplando. La preparación ha ido de muy buena manera", agregó.

Ahora llegará el encuentro contra Danubio, que para Bava "va a ser un lindo partido": "En su cancha se hace fuerte, con objetivos marcados igual que nosotros. Vamos a tener que hacer un buen partido para llevarnos los tres puntos".

El DT reconoció que ya están preparándose para la serie contra Tigre por Copa Sudamericana, en la que buscarán "minimizar a un gran rival", y adelantó que la posible rotación del equipo por la doble competencia se verá "partido a partido".

"Estamos todos en las mismas condiciones. Con el Mundial sabíamos que se iban a acumular partidos, esperemos que se sigan acumulando de acá a diciembre, que es nuestro objetivo. Haremos microciclos partido a partido, veremos en qué condiciones terminan y si rotamos o no rotamos", detalló.

Su opinión sobre las altas, con elogios para Benjamín Núñez, y la preocupación por las posibles bajas

Al entrenador de Nacional también le preguntaron por su opinión de las distintas altas que ya entrenan en su plantel, entre ellas la de Benjamín Núñez, lateral izquierdo que llegó tras un gran semestre en Oriental de La Paz.

"Jugador de la cuna, viene de acá. Hizo un buen semestre en Oriental de La Paz, puede aportar por toda la banda izquierda, de lateral, extremo o carrilero. Tiene despliegue y buena finalización. Se incorporó de buena manera, el conocimiento que tiene del club lo hizo acelerar los pasos de adaptación", destacó Bava.

Sobre el volante argentino Bruno Zuculini detalló que "es un jugador ganador, líder". "Estamos muy conformes con él hasta ahora, se involucró bien con el resto de los compañeros en esa posición", añadió.

En cuanto al zaguero costarricense Francisco Calvo, explicó que es un futbolista "de mucha trayectoria", con "buen primer pase, agresivo, y polifuncional". "Yo lo considero zaguero pero en el último año jugó de lateral izquierdo de buena manera".

Cuando le consultaron sobre la posible llegada del extremo Guido Mainero, contestó: "No voy a hablar de jugadores que no están. De mi parte no esperen nombres ni esperen posiciones, porque ustedes son muy inteligentes y arman el rompecabezas".

Por último, a Bava le preguntaron por las posibles salidas de jugadores jóvenes de su plantel como Juan Cruz de los Santos y Agustín dos Santos, y marcó que "por ahora no hay nada", pero dejó clara su preocupación.

"Nos hemos convertido en un fútbol de exportación, exportamos talentos y nosotros los tenemos. No podemos hacer futurología, hoy en día los tenemos. Es parte de esto, en lo que nos hemos convertido. Puede haber posibilidad, tanto por ellos como por cualquier otro. Hay que trabajar con las venidas y las idas hasta el último día del mercado", sentenció.

Repasá la conferencia de Jorge Bava:

Terminó la conferencia de prensa de Jorge Bava

El análisis de la pretemporada y el objetivo de Nacional "Los objetivos son claros siempre, competir los dos torneos siempre con la obligación de obtenerlos. A medida que han pasado los días han llegado jugadores que se han ido acoplando, y pueden llegar más jugadores que se irán acoplando. La preparación ha ido de muy buena manera".

La pretemporada en Punta del Este "Fue para organizarnos bien y darle un tiempo a las canchas (de Los Céspedes). También estar diez días alejados del entorno. Vinieron bien esos días para crecer en conocimiento". "Nos llegó la propuesta de Boca, pero era dos días antes del partido de Danubio y trastocaba la preparación, la descartamos de inicio".

La rotación por la doble competencia "Estamos todos en las mismas condiciones. Con el Mundial sabíamos que se iban a acumular partidos, esperemos que se sigan acumulando de acá a diciembre, que es nuestro objetivo. Haremos microciclos partido a partido, veremos en qué condiciones terminan y si rotamos o no rotamos. Se nos van a empezar a acumular (partidos) recién con los partidos de copa, y el primero es sin viaje, que eso cuenta".

Las salidas "Hasta ahora no hay nada. Nos hemos convertido en un fútbol de exportación, exportamos talentos y nosotros los tenemos. No podemos hacer futurología, hoy en día los tenemos. Es parte de esto, en lo que nos hemos convertido. Puede haber posibilidad, tanto por ellos (Juan Cruz de los Santos y Agustín dos Santos) como de cualquier otro. Hay que trabajar con las venidas y las idas hasta el último día del mercado".

¿Pavel Núñez con Maxi Gómez en ataque? "Eso lo va a determinar el momento. Pavel ha crecido muchísimo, terminó jugando por banda, una posición que gran parte de las juveniles lo hizo ahí. Dependiendo del momento y lo que necesitemos tiene las mismas chances de ingresar y no ingresar como el resto de sus compañeros".

El partido con Tigre y el Mundial de Uruguay "Tenemos la información de Tigre del semestre anterior, y estamos trabajando para minimizar a un gran rival, pero tenemos dos partidos a nivel local antes". "En mi condición de entrenador no me corresponde emitir alguna opinión futbolística al respecto, lo vi como los vieron todos, como hincha".

Benjamín Núñez "Jugador de la cuna, viene de acá, hizo un buen semestre en Oriental de La Paz, puede aportar por toda la banda izquierda, de lateral, extremo o carrilero. Despliegue y buena finalización. Se incorporó de buena manera, el conocimiento que tiene del club lo hizo acelerar los pasos de adaptación.

El partido con Danubio y su opinión sobre Francisco Calvo "Va a ser un lindo partido, con un Danubio que en su cancha se hace fuerte, con objetivos marcados igual que nosotros. Vamos a tener que hacer un buen partido para llevarnos los tres puntos". "Jugador de mucha trayectoria, en algunas cosas sí (parecido a Millán), con buen primer pase, agresivo, y polifuncional. Yo lo considero zaguero pero en el último año jugó de lateral izquierdo de buena manera".

Su opinión sobre Zuculini y los jugadores que faltan "Bruno es un jugador ganador, líder. Estamos muy conformes con él hasta ahora, se involucró bien con el resto de los compañeros en esa posición". "No voy a hablar de jugadores que no están. De mi parte no esperen nombres ni esperen posiciones, ustedes son muy inteligentes y arman el rompecabezas".

Los motivos de las bajas y la llegada de Arias "Las bajas fueron todas deportivas, hablamos con cada uno de los involucrados, son momentos que no son gratos pero hay que hablar con frontalidad". "Sabíamos que teníamos que reforzar la posición, hicimos un scouting, se fueron manejando varios nombres en la interna y tomamos la decisión que fuera Martín".

La elección entre Arias y Mejía "Luis se fue para el Mundial, cuando volvió ya estaba Martín. Sabido que queríamos reforzar la posición, contentos con tener dos arqueros de jerarquía y esperamos que puedan volcar su experiencia a los chicos que vienen atrás. Van a hacer una linda competencia entre sí".

La vuelta después de un mes y cómo está el grupo "Con mucha energía y ganas de afrontar este segundo semestre, y muy conformes con la preparación hasta ahora".

Comienza la conferencia de Jorge Bava

¿A qué hora comienza la conferencia de Jorge Bava? Nacional informó que la conferencia de prensa de Jorge Bava comenzará a las 9:15 de este jueves, en el complejo deportivo Los Céspedes. Además, detalló que tras esta instancia los medios presentes podrán ver los primeros diez minutos del entrenamiento del plantel principal tricolor.

Las altas con las que cuenta Jorge Bava para el segundo semestre Este miércoles por la mañana Nacional confirmó la contratación de Tiziano Correa, delantero de 21 años proveniente de Cerro Largo que llega al club cedido por un año y medio, con una opción de compra. Se trata de la quinta alta del Tricolor para el segundo semestre de 2026. Jorge Bava ya trabaja con el golero argentino Alexis Martín Arias, proveniente de Cerro Porteño, su compatriota y volante Bruno Zuculini, que llegó desde Racing de Avellaneda, el zaguero costarricense Francisco Calvo, cuyo último club fue el Al Ettifaq de Arabia Saudita, y el lateral izquierdo Benjamín Núñez, exjuvenil tricolor que retorna al club tras un gran semestre en Oriental de La Paz.