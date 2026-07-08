Los dos juveniles de Nacional que saldrán cedidos en busca de minutos a dos clubes de la Liga AUF Uruguaya

Nacional se prepara con varias altas para el segundo semestre del 2026, en el que competirá por el bicampeonato en la Liga AUF Uruguaya y la Copa Sudamericana , pero también le busca un destino a varios jugadores que no entran en la consideración del entrenador Jorge Bava , o que quieren que sumen más minutos en otros destinos para su proyección.

Por esto, Exequiel Mereles y Bruno Arady saldrán cedidos de Nacional en el segundo semestre de 2026, en busca de los minutos que no tuvieron en el arranque del año.

Sin consideración en los planes del entrenador Jorge Bava, Mereles solo sumó 16 minutos en dos encuentros del primer semestre del año , de los cuales solo dos minutos fueron en la etapa del actual DT , ante Danubio por la fecha 13 del Torneo Apertura (antes jugó 14 minutos ante Racing por la segunda fecha de ese torneo).

Con 20 años, Nacional decidió ceder al jugador para sumar minutos en otro club de Primera. Quien se hizo de sus servicios fue Central Español , que tendrá al extremo hasta el comienzo de la temporada 2027.

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Nacional confirmó la contratación de Tiziano Correa, su quinta alta para el segundo semestre de 2026

Exequiel Mereles fue cedido a préstamo a Central Español hasta la temporada 2027.



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Será el tercer club en la carrera de Mereles, que llegó a Nacional en 2024 tras debutar tres años antes en Atenas de San Carlos. Con el Bolso disputó 28 partidos, en los que anotó cuatro goles.

Por otra parte, Arady se recuperó en abril de la fractura en el cuello del pie que sufrió en octubre de 2025, y tras varios partidos en Tercera División volvió a tener minutos en Primera el pasado 3 de mayo, en la derrota ante Albion por la fecha 14 del Torneo Apertura.

Juan Manuel Ramos y Bruno Arady Foto: Dante Fernández / FocoUy

El extremo de 19 años disputó 28 minutos repartidos en dos encuentros desde entonces, con 11 minutos ante Albion y 17 ante Deportivo Maldonado por el Torneo Intermedio.

El área deportiva de Nacional decidió cederlo para que sume rodaje en este segundo semestre, y distintas fuentes confirmaron a Referí que su destino será Juventud de Las Piedras.

Desde el club de Canelones indicaron que el fichaje aún no se concretó, pero solo faltan detalles para que se confirme la cesión del juvenil, que lleva 20 partidos jugados con dos goles anotados en Nacional.

Las altas y bajas de Nacional para el segundo semestre de 2026

Este miércoles por la mañana Nacional confirmó la contratación de Tiziano Correa, delantero de 21 años proveniente de Cerro Largo que llega al club cedido por un año y medio, con una opción de compra.

Se trata de la quinta alta del Tricolor para el segundo semestre de 2026. Jorge Bava ya trabaja con el golero argentino Alexis Martín Arias, proveniente de Cerro Porteño, su compatriota y volante Bruno Zuculini, que llegó desde Racing de Avellaneda, el zaguero costarricense Francisco Calvo, cuyo último club fue el Al Ettifaq de Arabia Saudita, y el lateral izquierdo Benjamín Núñez, exjuvenil tricolor que retorna al club tras un gran semestre en Oriental de La Paz.

Tiziano Correa, nuevo jugador de Nacional Foto: Nacional

El Bolso trabaja para la llegada de Guido Mainero, extremo argentino de Platense, pero fuentes del club confirmaron a Referí que a pesar de haber alcanzado un acuerdo económico con el jugador el pase está en espera, ya que la institución no cuenta de momento con los fondos para pagar los 600.000 dólares de la clausula de rescisión de su contrato con el club argentino.

Del otro lado, Nacional le busca salida a los jugadores que Jorge Bava no tendrá en cuenta para lo que queda del año. El que tiene más avanzada su partida es Nicolás López, que en los próximos días firmará la rescisión de su contrato y todo apunta a que se convertirá en jugador de Platense.

La directiva tricolor trabaja para encontrarle un nuevo destino a Gonzalo Carneiro, Ignacio Suárez, Juan de Dios Pintado, Mauricio Vera y Jhon Guzmán.