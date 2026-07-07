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El pase de Guido Mainero de Platense a Nacional, en espera: el Tricolor aguarda por fondos para pagar la rescisión del contrato del argentino

Guido Mainero fue una de las figuras del Platense campeón argentino en 2025, y viene de ser clave en la clasificación del Calamar a los octavos de la Copa Libertadores

7 de julio de 2026 11:45 hs
Guido Mainero celebra su gol ante Peñarol por la Copa Libertadores

Guido Mainero celebra su gol ante Peñarol por la Copa Libertadores

Foto: Gastón Britos/Focouy

El pase del argentino Guido Mainero a Nacional se encuentra en espera, debido a que el Tricolor no cuenta en este momento con los fondos para pagar la rescisión del contrato del jugador con Platense, confirmaron fuentes del club a Referí.

El extremo derecho de 31 años fue una de las figuras del Platense que se consagró campeón argentino en el primer semestre de 2025, y también fue clave en la campaña del Calamar en la Copa Libertadores de este año, en la que clasificó a octavos de final junto a Corinthians eliminando a Peñarol (a quien le convirtió un tanto) y a Independiente Santa Fe de Colombia. Lleva 10 goles en 82 partidos disputados con la camiseta del equipo de Vicente López.

Este lunes el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, explicó que ya existe "casi un arreglo de palabra" en la parte económica con el jugador, pero falta arreglar con Platense.

El club argentino quiere que Nacional pague la cláusula de rescisión de su contrato, unos 800.000 dólares. Sin embargo, Perchman indicó al programa 100% Deporte de Sport 890 que Mainero renunciaría al 25% que corresponde de ese monto, por lo que el Tricolor debería pagar US$ 600.000 para llevarse al extremo.

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Sin embargo, el Bolso todavía no ha podido efectuar el pago ya que no cuenta con fondos para poder realizarlo, detallaron fuentes del club.

Esto se debe, principalmente, a distintas deudas que el equipo aún no cobró por distintos pases de los últimos tiempos.

"Se ha armado una calesita con las ventas y los pases, que todo lo que vendemos no lo cobramos. Debemos tener cerca de 8 millones de dólares para cobrar, entre (Julián) Millán, (Lucas) Villalba y otros casos", lamentó Perchman.

Si se destraba la situación, Mainero se sumará a los cinco pases que ya concretó Nacional: el golero argentino Alexis Martín Arias, el zaguero costarricense Francisco Calvo, el lateral de Oriental de la Paz Benjamín Núñez, el volante argentino Bruno Zucculini y el delantero de Cerro Largo Tiziano Correa (que firmará contrato este martes).

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