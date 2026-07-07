El pase de Guido Mainero de Platense a Nacional, en espera: el Tricolor aguarda por fondos para pagar la rescisión del contrato del argentino

El pase del argentino Guido Mainero a Nacional se encuentra en espera, debido a que el Tricolor no cuenta en este momento con los fondos para pagar la rescisión del contrato del jugador con Platense , confirmaron fuentes del club a Referí.

El extremo derecho de 31 años fue una de las figuras del Platense que se consagró campeón argentino en el primer semestre de 2025 , y también fue clave en la campaña del Calamar en la Copa Libertadores de este año, en la que clasificó a octavos de final junto a Corinthians eliminando a Peñarol (a quien le convirtió un tanto) y a Independiente Santa Fe de Colombia. Lleva 10 goles en 82 partidos disputados con la camiseta del equipo de Vicente López.

Este lunes el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman , explicó que ya existe "casi un arreglo de palabra" en la parte económica con el jugador, pero falta arreglar con Platense .

El club argentino quiere que Nacional pague la cláusula de rescisión de su contrato, unos 800.000 dólares . Sin embargo, Perchman indicó al programa 100% Deporte de Sport 890 que Mainero renunciaría al 25% que corresponde de ese monto, por lo que el Tricolor debería pagar US$ 600.000 para llevarse al extremo.

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Sin embargo, el Bolso todavía no ha podido efectuar el pago ya que no cuenta con fondos para poder realizarlo, detallaron fuentes del club.

Esto se debe, principalmente, a distintas deudas que el equipo aún no cobró por distintos pases de los últimos tiempos.

"Se ha armado una calesita con las ventas y los pases, que todo lo que vendemos no lo cobramos. Debemos tener cerca de 8 millones de dólares para cobrar, entre (Julián) Millán, (Lucas) Villalba y otros casos", lamentó Perchman.

Si se destraba la situación, Mainero se sumará a los cinco pases que ya concretó Nacional: el golero argentino Alexis Martín Arias, el zaguero costarricense Francisco Calvo, el lateral de Oriental de la Paz Benjamín Núñez, el volante argentino Bruno Zucculini y el delantero de Cerro Largo Tiziano Correa (que firmará contrato este martes).