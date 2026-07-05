Nacional sumó este domingo su quinta alta al plantel y Jorge Bava sigue reforzándose para enriquecer su plantel

Nacional no detiene su marcha en el período de pases y concretó una nueva incorporación para potenciar su sector ofensivo. En las últimas horas, la directiva tricolor terminó de abrochar el desembarco de Tiziano Correa, el joven delantero de 21 años que venía exhibiendo un gran nivel en el fútbol local defendiendo la camiseta de Cerro Largo, según indicó una fuente del club este domingo a Referí.

De esta manera, ya son cinco las altas que tiene el técnico Jorge Bava para un segundo semestre en el que buscará el bicampeonato uruguayo y peleará en la Copa Sudamericana.

La ingeniería de la operación de la llegada de Tiziano Correa a Nacional se cerró bajo condiciones muy favorables para la institución del Gran Parque Central, según informó la misma fuente a Referí.

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El atacante llega a filas albas en condición de préstamo por un año y medio, un vínculo que no le generará un cargo inicial a los tricolores.

Asimismo, el acuerdo incluye una opción de compra válida por el 50% de los derechos económicos del futbolista, lo que le permite al club asegurar una prioridad a futuro si el rendimiento del jugador colma las expectativas del cuerpo técnico que encabeza Jorge Bava.

Axel Pandiani, Sebastián Assis, Tiziano Correa y Lucas Correa Foto: Leonardo Carreño/Focouy

Correa aterriza en el equipo de La Blanqueada respaldado por un presente sumamente interesante.

En lo que va de la temporada 2026, el delantero se consolidó como una de las piezas clave en el ataque del conjunto de Cerro Largo, registrando una interesante marca de cinco goles y dos asistencias.

Su movilidad en todo el frente de ataque, potencia y capacidad asociativa fueron los principales argumentos que sedujeron a la dirección deportiva tricolor para ir en busca de su firma. Con esta ficha, Nacional suma una variante joven y con rodaje para pelear en todos los frentes.