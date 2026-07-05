La decisión que tomó José Mourinho, flamante técnico de Real Madrid, con Federico Valverde tras su participación en el Mundial 2026

El fútbol suele ser un deporte de dinámicas extremas, y nadie lo sabe mejor en este momento que Federico Valverde . El volante viene de cerrar una de las temporadas más complejas y espinosas de su carrera profesional, marcada por el cuestionamiento constante tanto en Real Madrid como en la propia selección uruguaya. La prematura eliminación de Uruguay en el Mundial 2026 frente a España no hizo más que agudizar la crisis de un jugador que pasó de ser intocable a convertirse en el centro de severas críticas por parte de los aficionados y la prensa charrúa.

Hace un par de días, Valverde se pronunció en sus redes respecto a lo que fue su participación en la Copa del Mundo con la celeste y fue autocrítico.

El balance de los últimos meses para el futbolista, arroja más sombras que luces. A las dudas sobre su rendimiento sobre el césped se le sumaron capítulos extradeportivos que desgastaron su imagen: tensiones internas con directores técnicos -incluyendo fricciones con Marcelo Bielsa- y un vestuario complicado en la capital española, ejemplificado en sus sonados desencuentros con su compañero Aurélién Tchouaméni.

Ante este panorama, el runrún sobre una posible salida del club blanco en el mercado de fichajes actual, comenzó a ganar fuerza en los entornos del Santiago Bernabéu.

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José Mourinho ya dijo que quiere a Federico Valverde sí o sí en Real Madrid

En medio de la tormenta, sin embargo, Federico Valverde encontró un aliado de peso pesado. José Mourinho, el nuevo técnico de Real Madrid, tiene claro que el talento del uruguayo es un activo innegociable.

Lejos de sumarse a las corrientes que piden un traspaso, el técnico portugués decidió blindar al futbolista y colocarlo en el epicentro de su pizarra de cara a la próxima campaña.

Federico Valverde EFE

Para Mourinho, el primer gran reto de la pretemporada no pasa por lo táctico, sino por la gestión psicológica.

Consciente del desgaste emocional que arrastra el jugador, el técnico portugués ya mantuvo las primeras conversaciones individuales con él.

La consigna del entrenador luso es directa y pragmática: hacer borrón y cuenta nueva, aislarse de los ruidos del entorno, zanjar las polémicas de vestuario y focalizar toda la energía exclusivamente en recuperar el despliegue físico y futbolístico que un día lo consagró como uno de los mejores interiores del planeta. Real Madrid de Mourinho arranca, y Valverde tiene su sitio asegurado.