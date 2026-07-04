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Paraguay 0-1 Francia por el Mundial 2026: en un trabado partido, el equipo francés clasificó a cuartos y eliminó a los de Alfaro

Seguí EN VIVO el partido entre Paraguay y Francia, por los octavos de final del Mundial 2026, en Filadelfia

4 de julio 2026 - 20:05hs
Kylian Mbappé
AFP
Francia vs Paraguay
AFP

EN VIVO

Paraguay va a en busca de otra hazaña histórica en este Mundial 2026 luego de eliminar a Alemania, y lo hará enfrentándose a Francia, uno de los máximos candidatos al título, en los octavos de final en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia por un lugar en cuartos, donde espera Marruecos. El partido comenzará a las 18:00 horas.

Seguí las estadísticas del partido en vivo:

Paraguay vs Francia en vivo

El gol de Mbappé para el 1-0

Espera Marruecos en cuartos

El cuadro africano goleó con autoridad por 3-0 a Canadá, uno de los anfitriones del torneo, y espera por el ganador de este partido en los cuartos de final.

Azzedine Ounahi celebra su gol para Marruecos con Achraf Hakimi y Soufiane Rahimi (R) ante Canadá por el Mundial 2026

Azzedine Ounahi celebra su gol para Marruecos con Achraf Hakimi y Soufiane Rahimi (R) ante Canadá por el Mundial 2026

Así está la llave del Mundial 2026

Comienza la cobertura de Referí

Acá empieza la cobertura del partido entre Paraguay y Francia, por los octavos de final del Mundial 2026.

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Mundial 2026 Paraguay Francia

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