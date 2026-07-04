Paraguay va a en busca de otra hazaña histórica en este Mundial 2026 luego de eliminar a Alemania, y lo hará enfrentándose a Francia, uno de los máximos candidatos al título, en los octavos de final en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia por un lugar en cuartos, donde espera Marruecos. El partido comenzará a las 18:00 horas.
Paraguay 0-1 Francia por el Mundial 2026: en un trabado partido, el equipo francés clasificó a cuartos y eliminó a los de Alfaro
Seguí EN VIVO el partido entre Paraguay y Francia, por los octavos de final del Mundial 2026, en Filadelfia