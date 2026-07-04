El declive de la gambeta en el Mundial 2026: Estados Unidos domina una estadística en la que Uruguay, uno de los inventores, aparece muy abajo

El fútbol moderno suele entregar paradojas numéricas que sacuden las raíces culturales más profundas del deporte. A principios del siglo XX, en los baldíos y potreros de Montevideo, Buenos Aires y Río de Janeiro, nació la "gambeta", o como se le decía hace muchos años, la "moña", ese arte del engaño corporal inventado genuinamente por futbolistas de esos tres países para desarmar la rigidez de los marinos ingleses. Sin embargo, los datos arrojados por el centro de estadísticas de la plataforma FIFAphy durante el Mundial 2026 confirman un cambio de paradigma total: el recurso estético e individual por excelencia se encuentra en vías de extinción en su propia cuna histórica, incluyendo a la selección uruguaya , mientras que es dominado por un gigante norteamericano.

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El listado global de regates completados cada 90 minutos expone un llamativo liderazgo de los Estados Unidos, que encabeza la tabla.

Con un promedio de 12,1 gambetas por encuentro, Estados Unidos lidera el ranking entre las 48 selecciones que participaron y participan aún las clasificadas, del Mundial 2026.

Lo sigue de cerca por planteles atléticos como Costa de Marfil (11,4) y Turquía (10,6).

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La contraposición con el Río de la Plata es dramática. En los desgloses principales que analiza la prensa internacional, tanto la selección uruguaya como la Argentina asoman muy por detrás de los puestos de vanguardia;

Uruguay aparece recién en el puesto 19 con 7,1 gambetas por partido.

Argentina, de hecho, se hunde en el puesto 43° con apenas 4,1 regates por juego.

Por su parte, Brasil tampoco aparece en el top 10, que quedó compuesto de la siguiente manera:

1) Estados Unidos (12,1)

2) Costa de Marfil (11,4)

3) Turquía (10,6)

4) Argelia (10,4)

5) Francia (10,4)

6) Inglaterra (10)

7) Marruecos (9,7)

8) Cabo Verde (9,7)

9) Jordania (9,6)

10) Australia (9,4)

Este fenómeno estadístico no hace más que ratificar cómo las grandes potencias actuales priorizan el pase asociado, el orden posicional y el control antes que el riesgo del mano a mano.

Para Uruguay, este panorama refleja una mutación drástica en su modelo competitivo. El país que maravilló al planeta forjando el quiebre de cintura y el desparpajo individual -junto a Argentina y Brasil- hoy se ve superado numéricamente por una estructura norteamericana basada en la verticalidad de sus extremos y la intensidad física de transiciones rápidas.

La gambeta ya no pertenece exclusivamente al potrero sudamericano; el laboratorio informático y la planificación atlética parecen haber mudado el viejo truco rioplatense hacia nuevas latitudes.