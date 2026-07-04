El recuerdo imborrable: con un emotivo mensaje, Nacional homenajeó a Juan Izquierdo en el día que hubiera cumplido 29 años

Hay ausencias que el tiempo no logra enfriar y fechas que reabren el corazón de toda una institución. El 4 de julio no es un día más en el calendario de Nacional ; este sábado se conmemora el natalicio de Juan Manuel Izquierdo, el defensor central cuya trágica partida en el Estadio Morumbí frente a Sao Paulo por la Copa Libertadores golpeó de lleno al fútbol continental.

En esta jornada especial, en la que el zaguero hubiera celebrado sus 29 años, la institución tricolor decidió homenajearlo a través de un conmovedor mensaje en sus canales oficiales, demostrando que su legado sigue latiendo en cada rincón del Gran Parque Central.

"En el día de tu cumpleaños, recordamos con cariño tu sonrisa, tu alegría y la huella que dejaste en todos nosotros. Por siempre, Juan", reza la dedicatoria publicada por Nacional, acompañada por una imagen que refleja su esencia competitiva y humana.

La publicación no tardó en inundarse de interacciones por parte de los hinchas albos y del público general, quienes recordaron con respeto y congoja al futbolista que supo defender con orgullo la camiseta del tricolor consagrándose campeón uruguayo en 2022.

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El paso de los años no ha mermado la profunda huella que el defensor dejó entre sus compañeros de plantel y los trabajadores del club en Los Céspedes.

Más allá de sus notables condiciones atléticas y su fiereza dentro de la cancha, Juan Izquierdo es rememorado cotidianamente por su calidez humana y el optimismo que contagiaba en el día a día.

El homenaje de Nacional en este nuevo aniversario de su nacimiento ratifica una promesa que el pueblo tricolor asumió desde aquel fatídico agosto: mantener viva la memoria de Juan, cobijar el dolor de su familia y recordar que, en la historia del club, los grandes hombres nunca se van del todo. Su sonrisa sigue siendo bandera.

Aquí se puede ver el posteo de Nacional: