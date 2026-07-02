Anunciaron que murió su padre en plena conferencia de prensa: mirá el difícil momento que vivió el entrenador de Congo Sebastien Desabre tras la derrota ante Inglaterra

El entrenador de Congo en el Mundial 2026, Sebastien Desabre , fue protagonista de un difícil momento al finalizar la conferencia de prensa que dio tras la derrota ante Inglaterra por los 16avos de final, luego de que le remontaran 2-1 en los minutos finales.

Cuando se cerraba la conferencia, y luego de preguntar si habían más preguntas, el jefe de prensa de Congo anunció que el padre del DT había fallecido.

“Nos gustaría avisar que el entrenador ha perdido a su padre. Nuestras sinceras condolencias”, expresó.

Desabre miró hacia el sector donde estaba el vocero y el gesto de su cara cambió al escuchar lo que decía.

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La reacción del entrenador de Congo Sebastien Desabre

Luego, el DT francés de 49 años agradeció, volvió a mirar para el sitio en el que estaba el jefe de prensa, se paró y se fue.

"Tuvieron que recurrir al mejor delantero del mundo para remontar"

Desabre, técnico de la selección congoleña, destacó que Inglaterra tuvo que recurrir a Harry Kane, el "mejor delantero del mundo" para remontar en el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 disputado en Atlanta.

Inglaterra se clasificó a octavos de final tras imponerse de remontada a la República Democrática del Congo por 2-1, con dos goles de Harry Kane (ms.75 y 86) que neutralizaron el logrado por Brian Cipenga a los 10 minutos.

Brian Cipenga celebra su gol ante Inglaterra Foto: AFP

"Utilizamos un tercer sistema y salió bien, el 3-5-2 funcionó bastante bien, sobre todo en fase ofensiva. Creamos ocasiones que hicieron dudar a Inglaterra. Ellos tuvieron que recurrir al mejor delantero del mundo para remontar. Hicimos lo que debimos y hemos estado cerca. Esto ya es en sí una victoria", dijo el entrenador en la conferencia de prensa posterior al partido.

"Cuando representas a la selección de tu país tienes que dejar algo y todo el mundo ha visto hoy que el fútbol congoleño ha llegado a un buen nivel", agregó.

Desabre admitió que sus jugadores, obviamente, están "decepcionados", pero matiz que en el desarrollo del Mundial han sido destacados.

"Estamos decepcionados, porque nos marchamos de la Copa Mundial. Hemos anotado 5 y nos han metido 5, e hemos disputado una buena Copa Mundial contra cuatro selecciones que (Colombia, Portugal, Uzbekistán e Inglaterra) que están mucho mas arriba en la clasificación mundial", señaló.

Con base en EFE