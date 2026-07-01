Además de Franco Escobar, a Peñarol se le va otro futbolista que tenía contrato y Diego Aguirre ya le busca reemplazo

Por primera vez en lo que va de la semana, el plantel de Peñarol solamente entrenará este miércoles en horario simple y no doble, y lo hará por la tarde, a partir de la hora 15.30 pensando en lo que será su regreso a la actividad local con el partido ante Racing en el Estadio Centenario por la quinta fecha del Torneo Intermedio el próximo sábado 11 de julio. En tanto, Diego Aguirre se puede quedar sin la figura del extremo colombiano Luis Angulo, quien seguramente no continuará en el club.

Los carboneros pudieron entrenar por primera vez con el mismo equipo en estas últimas dos semanas, tal como lo informó su entrenador este martes en conferencia de prensa, algo que no pudo hacer en todo el primer semestre debido a las lesiones.

Por otra parte y como informó Referí, en el último día que tenían para llegar a un acuerdo con Gremio de Porto Alegre, los carboneros le compraron el 50% de la ficha de Matías Arezo, con quien firmarán un contrato de tres años, pagando US$ 3.100.000, la segunda compra más cara de su historia, luego de la de Leonardo Fernández en US$ 6.100.000.

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El hecho de que Peñarol haya llegado a un nuevo vínculo salarial con el goleador, hace que los mirasoles no deban pagar los US$ 3.500.000 que tenían que abonar por comprarle a Gremio el 50% de su ficha, sino que abonarán US$ 3.100.000, ya que se le descontarán los US$ 400.000 que pagó para el préstamo por la última vez que arribó al club.

Por otra parte, está todo acordado con River Plate argentino para la llegada de Leonel Jaime, una de las joyas del club millonario, extremo zurdo de 19 años, que vendrá por un año sin opción de compra y con un préstamo por el que los presididos por Ignacio Ruglio no deberán abonar nada.

Luis Angulo con un pie fuera de Peñarol

Referí informó este martes que Peñarol se perderá a Franco Escobar, quien retornará al club de sus raíces, Newell's Old Boys de Rosario en Argentina, en el que será compañero de Juan Ignacio "Colo" Ramírez, el uruguayo goleador.

El lateral y zaguero central, no conformó, y si bien le pidió a Diego Aguirre la posibilidad de irse ahora, igualmente el DT lo pensó durante unos días y finalmente cedió a su pedido.

Luis Angulo Foto: Dante Fernández/Focouy

Pero ahora, Peñarol perderá a un nuevo jugador. El colombiano Luis Angulo se va del club, según informó una fuente del mismo a Referí.

El extremo tampoco rindió en un primer semestre en el que el club no anduvo bien. jugó 17 partidos y anotó cuatro goles, sin poder mostrar su velocidad y regate, como se esperaba.

Por otra parte, el zaguero ex Nacional, Franco Romero, firmará su contrato este miércoles, proveniente de Montevideo City Torque y a pedido de Diego Aguirre.