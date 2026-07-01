Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Además de Franco Escobar, a Peñarol se le va otro futbolista que tenía contrato y Diego Aguirre ya le busca reemplazo

El conjunto carbonero sigue preparándose para la segunda mitad del año y sigue sumando altas y bajas

1 de julio de 2026 12:28 hs
Peñarol

Peñarol

Foto: Dante Fernández/Focouy

Por primera vez en lo que va de la semana, el plantel de Peñarol solamente entrenará este miércoles en horario simple y no doble, y lo hará por la tarde, a partir de la hora 15.30 pensando en lo que será su regreso a la actividad local con el partido ante Racing en el Estadio Centenario por la quinta fecha del Torneo Intermedio el próximo sábado 11 de julio. En tanto, Diego Aguirre se puede quedar sin la figura del extremo colombiano Luis Angulo, quien seguramente no continuará en el club.

Con cerveza y un vaso, agredieron a periodistas en la zona de prensa tras el partido México vs Ecuador; mirá el video de lo que le pasó a los comentaristas ecuatorianos

El uruguayo Alan Matturro cambia de equipo tras un año "muy especial" en Levante de España

El hecho de que Peñarol haya llegado a un nuevo vínculo salarial con el goleador, hace que los mirasoles no deban pagar los US$ 3.500.000 que tenían que abonar por comprarle a Gremio el 50% de su ficha, sino que abonarán US$ 3.100.000, ya que se le descontarán los US$ 400.000 que pagó para el préstamo por la última vez que arribó al club.

Por otra parte, está todo acordado con River Plate argentino para la llegada de Leonel Jaime, una de las joyas del club millonario, extremo zurdo de 19 años, que vendrá por un año sin opción de compra y con un préstamo por el que los presididos por Ignacio Ruglio no deberán abonar nada.

Luis Angulo con un pie fuera de Peñarol

Referí informó este martes que Peñarol se perderá a Franco Escobar, quien retornará al club de sus raíces, Newell's Old Boys de Rosario en Argentina, en el que será compañero de Juan Ignacio "Colo" Ramírez, el uruguayo goleador.

El lateral y zaguero central, no conformó, y si bien le pidió a Diego Aguirre la posibilidad de irse ahora, igualmente el DT lo pensó durante unos días y finalmente cedió a su pedido.

Luis Angulo

Luis Angulo

Pero ahora, Peñarol perderá a un nuevo jugador. El colombiano Luis Angulo se va del club, según informó una fuente del mismo a Referí.

El extremo tampoco rindió en un primer semestre en el que el club no anduvo bien. jugó 17 partidos y anotó cuatro goles, sin poder mostrar su velocidad y regate, como se esperaba.

Por otra parte, el zaguero ex Nacional, Franco Romero, firmará su contrato este miércoles, proveniente de Montevideo City Torque y a pedido de Diego Aguirre.

Las más leídas

Marcelo Bielsa: "No dije que tenía buen relacionamiento con los jugadores, aunque la relación no influyó en los resultados; Muslera no jugó con fiebre, no expuse a Valverde, y nunca eché a nadie del Complejo"

Francia 3-0 Suecia por el Mundial 2026: de la mano de Kylian Mbappé, los franceses golearon y jugarán ante Paraguay

México 2-0 Ecuador por el Mundial 2026: el anfitrión superó por completo al tricolor, que se despide del torneo

"Nos satura mentalmente": lo que los jugadores de la selección uruguaya le dijeron a Marcelo Bielsa para que recortara el tiempo de sus charlas con información

Temas

Peñarol Diego Aguirre Luis Angulo Franco Escobar Ignacio Ruglio Matías Arezo

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos