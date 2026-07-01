Con cerveza y un vaso, agredieron a periodistas en la zona de prensa tras el partido México vs Ecuador; mirá el video de lo que le pasó a los comentaristas ecuatorianos

Un equipo de periodistas ecuatorianos fue víctima de agresiones tras el partido en el que México le ganó por 2-0 al equipo de Sebastián Beccacece por los 16avos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca este martes a la noche.

Tras el partido, mientras los comentaristas salían al aire desde la bancada de prensa, uno de los integrantes recibió el impacto de un recipiente plástico con forma de vaso de gran tamaño que voló desde la parte superior de la tribuna.

Justo en ese momento la periodista que estaba haciendo uso de la palabra estaba relatando las agresiones que habían sufrido mientras hacían su trabajo.

“Con las reacciones también del público, por un lado festejando, los jugadores recién se retiraron del campo de juego, me refiero a la gente de México”, señaló.

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“La gente se aprovecha lanzando a esta zona del palco de prensa, lanzando cerveza desde la parte de arriba. Y ahora que estamos al aire volvieron a lanzar”.

Agresión a periodistas ecuatorianos tras el partido México vs Ecuador

“Ya informamos a la policía para ver si pueden poner un poco de orden, que está acá al lado, acompañando, haciendo calor, en lugar de controlar la parte de arriba”, dijo, antes de que su compañero sufriera el impacto del proyectil.