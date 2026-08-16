Con marcha de jinetes y bajo una intensa lluvia, blancos celebraron la reinauguración de El Cordobés en Cerro Largo

Bajo una intensa lluvia y con la presencia de cientos de militantes, el Partido Nacional celebró este domingo la reinauguración de la histórica Estancia El Cordobés , ubicada en el departamento de Cerro Largo, en una jornada de homenaje al caudillo Aparicio Saravia a 170 años de su nacimiento.

La jornada comenzó con la llegada de la marcha de jinetes y continuó con el acto conmemorativo por el aniversario del nacimiento de Saravia. El momento central fue la reinauguración de la estancia y del Museo General Aparicio Saravia .

El presidente del Directorio del partido, Álvaro Delgado , destacó que la recuperación del establecimiento comenzó un año atrás, cuando constató personalmente el estado de deterioro en el que se encontraba. Según relató, el 16 de agosto de 2025 llegó a El Cordobés junto a los intendentes de Cerro Largo, Cristian Morel, y de Treinta y Tres, Mario Silvera.

Orsi aseguró que no se sintió aludido por el discurso de Lacalle Pou sobre gobernar "con autoridad"

Lacalle Pou reapareció con un discurso en acto del Partido Nacional: "No se puede ejercer bien el poder si antes no se tiene autoridad"

“Estaba cerrado. Decía cerrado hasta nuevo aviso. Tenía un candado y la verdad que daba mucha pena”, recordó Delgado. Según explicó, al ingresar encontraron “los cuadros deteriorados, los muebles bajo un nylon” y parte del acervo trasladado a Melo para evitar que continuara deteriorándose.

“El problema era que se llovía el techo fundamentalmente, entre otras cosas. Y ahí nació la idea loca de crear una comisión exclusivamente para esto, para restaurar el Cordobés y volver a darle dignidad a la casa de Saravia, a nuestra historia”, señaló.

Durante el acto también se reconoció a quienes participaron del proceso de recuperación y reconstrucción de la estancia. Entre ellos estuvo la historiadora Ana Ribeiro, quien trabajó junto a un equipo de restauración en la recuperación de las piezas y objetos del museo. La restauración incluyó además piezas del museo que fueron trasladadas a Montevideo para ser recuperadas. Delgado destacó particularmente un cuadro que se encontraba “absolutamente despintado, deteriorado por la lluvia” y que fue restaurado junto con otros objetos históricos.

Llegan la marcha a caballo a la Estancia El Cordobés.



Comienza el homenaje al Gral. Aparicio Saravia, seguilo en vivo aquí https://t.co/2Kva7t1BoV pic.twitter.com/vYa4LZlbr5 — Partido Nacional (@PNACIONAL) August 16, 2026

El Museo General Aparicio Saravia es un museo histórico nacional que se encuentra en comodato en la Intendencia de Cerro Largo. Delgado explicó que el Partido Nacional debió solicitar formalmente autorización para realizar las obras y que, a partir de ahora, será la comuna la encargada de mantenerlo y cuidarlo.

“Estamos buscando algunos mecanismos para que esto, a partir de mañana, esté abierto todos los días”, anunció.

La reinauguración se realizó en una jornada especialmente simbólica para el Partido Nacional: además de conmemorarse los 170 años del nacimiento de Aparicio Saravia, la colectividad celebra este año 190 años de historia. Con la reapertura de El Cordobés, el partido busca recuperar para el público uno de los principales espacios vinculados a la vida y al legado de su principal caudillo histórico.