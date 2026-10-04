Por la Patria, el histórico sector blanco que está "en pausa", sufrió una desbandada en 2025 y quedó en el foco por un escándalo en la Junta Departamental

La actualidad de Por la Patria en 2026 estaba muy lejos de ser la ideal. Con su principal referente, Jorge Gandini, inhibido de hacer política partidaria por su cargo en el directorio de la Administración Nacional de Puertos (ANP) y tras un 2025 en el que sufrió salidas de peso, el sector se encuentra “en pausa” , según palabras de sus propios integrantes. Y en ese contexto llegó el caso que involucra al edil Gonzalo Gómez para golpear al histórico sector nacionalista.

La condena por lavado de activos a Pablo Leiva, que había sido contratado como asesor de Gómez en la Junta Departamental, y el reconocimiento del joven edil –en una conferencia de prensa cuestionada en filas blancas– de que lo tenía contratado desde diciembre pero sin trabajar, no solo dejaron expuesto un polémico sistema de contrataciones en el órgano capitalino sino que generó repercusiones que fueron más allá.

La información policial de que el condenado era además cliente habitual de la agencia de cobranzas de la esposa de Gandini, obligó al exsenador a convocar una conferencia de prensa para dar explicaciones. Si bien la fiscal le negó el acceso a la carpeta investigativa porque no es “ni indagado ni víctima”, el experimentado dirigente tuvo que convocar a los medios para dar la cara y distanciarse de las actividades ilícitas por las que había sido encarcelado el asesor del edil de su sector.

La nueva planta en Aguas Corrientes, la apuesta del gobierno para "robustecer" el sistema de OSE en la zona metropolitana

Uruguay condenó en la OEA al régimen de Nicaragua pero se desmarcó de impulso de EEUU que abre la puerta a "la amenaza o al uso de la fuerza" en la región

Desde Por la Patria insisten en que el problema se circunscribe al edil y que Gandini tuvo que salir a dar explicaciones por ser un dirigente político de trayectoria, pero aseguran que el golpe no afecta al sector que espera por la vuelta de Luis Lacalle Pou a la cotidianeidad política para ver cómo se acomoda la interna blanca. Sin embargo, en el Partido Nacional varios cuestionaron que el error de Gómez se dio, en parte, por no contar con un dirigente experimentado más cerca de sus andanzas.

Gonzalo Gómez, edil de Por la Patria, en junio de 2026. Foto: Dante Fernandez / FocoUy

Las redes sociales del sector que se creó alrededor de la figura de Wilson Ferreira allá por la década del 60 evidencian ese compás de espera en el que está: salvo por la convocatoria al acto por los 190 años del Partido Nacional, no hay publicaciones desde la campaña departamental, casi un año y medio atrás.

Las elecciones

El cierre del ciclo electoral 2024/2025 dejó al sector sin representación parlamentaria y sin ningún gobierno departamental en su poder. Esos resultados, sumados a otras diferencias, hicieron que varios empezaran a mirar hacia afuera y que el sector sufriera prácticamente una desbandada en el segundo semestre de 2025 aunque todas, según dicen los propios dirigentes que se fueron, se dieron en buenos términos.

Que las salidas hayan sido una vez culminado el proceso electoral, cuando desde el inicio la mano venía complicada para el sector, muestran la lealtad que los dirigentes mostraron hacia Gandini a pesar de las diferencias. E incluso, dijeron desde el sector a El Observador, no descartan que los caminos se vuelvan a cruzar.

El candidato a alcalde de Por la Patria Javier Barrios Bove, que perdió contra la también nacionalista Matilde Antía en el Municipio CH, decidió ir tras los pasos de Martín Lema y se sumó a la lista 404 una vez pasadas las departamentales. Actualmente se dedica a la actividad privada y milita junto con el excandidato a intendente de Montevideo que lo sedujo con un proyecto a mediano plazo para la capital.

Un poco antes de esa salida, allá por junio de 2025, el integrante del directorio del Partido Nacional Santiago Gutiérrez le comunicó a Gandini que, junto a su agrupación Vientos Nuevos, empezarían un camino propio y por fuera de la Lista 250 y de cualquier otro sector. La agrupación tiene un peso importante entre los jóvenes blancos y aspira a proyectarse a nivel nacional. Aparicio Saravia Padern, exdirector del Instituto Nacional de la Juventud (INJU) en representación de Por la patria, también se fue con su agrupación.

Y sobre fin de año se concretó la salida de mayor peso: Álvaro Viviano, diputado en el período anterior por la lista 250, también decidió emprender un camino propio. El exlegislador fundó tres agrupaciones (Crece desde el pie, Wilsonistas y Porlapatristas) y su idea es utilizar el número 1919.

Si bien ninguno de los que se fue quiere hacer “leña del árbol caído” en este momento, el sentimiento que comparten varios es que el suyo era un “ciclo terminado” dentro de Por la patria y que las prioridades de Gandini eran distintas a las suyas. Eso, sumado a la inhibición de hacer política partidaria que recae sobre el exsenador por su cargo en la ANP, hacen que la actividad orgánica del sector tienda a cero.

Más atrás

Fue en noviembre de 2017 cuando Jorge Gandini relanzó el sector wilsonista y en 2019 apoyó a Jorge Larrañaga en las internas blancas pero marcando votos propios. En octubre de ese año fueron bajo el paragua de Alianza Nacional y la viralización de los audios en los que el exintendente de Colonia Carlos Moreira presuntamente solicitaba sexo a cambio de una pasantía –que lo obligaron a renunciar– hicieron que Gandini asumiera en la cámara alta para el período.

Además de esa banca del Senado, Por la patria tuvo dos diputados en el período pasado pero una escasa representación en el Poder Ejecutivo de Luis Lacalle Pou. Eso le generó diferencias con Larrañaga de quien se distanció en abril de 2020. Pero ese ciclo electoral le generó una alegría al sector: Omar "Tufi" Lafluf volvió a la Intendencia de Río Negro en setiembre.

Cuatro años después, la precandidatura presidencial de Gandini quedó en el tercer lugar en las internas de junio de 2024 lejos del ganador Álvaro Delgado y también de Laura Raffo. En octubre, Gandini tampoco logró alcanzar una banca en el Parlamento, donde se desempeñaba desde 2005 de forma ininterrumpida alternando entre el Senado y Diputados. Pese a un acuerdo con el sector Aire Fresco, del entonces candidato Delgado, que lo ubicó quinto en la lista a la cámara alta pero el sector consiguió tres bancas.

En 2025, además, Lafluf perdió la reelección en Río Negro y Por la Patria se quedó sin el único departamento donde tenía cierta fortaleza fuera de Montevideo.

Con el sector en pausa, a la espera de Lacalle Pou, disminuido por las salidas y con Gandini cerca de los 70 años, el futuro de Por la Patria es, por ahora, una incertidumbre.