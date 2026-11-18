El ministro de Economía argentino, Luis Caputo , tomó como referencia los procesos de estabilización de Uruguay y Chile para defender la velocidad de desaceleración de los precios en Argentina y pedir paciencia ante las expectativas del mercado. Durante su exposición de este miércoles en el evento Somos Pymes Summit, realizado en La Rural de Buenos Aires, el funcionario aseguró que a ambos países vecinos "les llevó más de diez años alcanzar una inflación de un dígito" .

“El programa chileno llevó más de diez años en alcanzar una inflación de un dígito y lo mismo en Uruguay. Nosotros vamos en muy buen camino para que siga bajando”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda ante un auditorio de empresarios pymes.

Sus declaraciones se produjeron una semana después de que el Indec informara una inflación del 2,2% en octubre , un registro que estuvo por encima de lo esperado por los analistas y que ubicó la suba acumulada de 2026 en 26,3% y la interanual en 33,1%. Pese a ese dato, Caputo puso el foco en la medición que excluye precios estacionales y regulados: “Cuando vemos la inflación núcleo , que viene dando en torno al 1,5%, eso anualizado da una inflación del 20%. Es decir, mientras mantengamos la conducta fiscal y monetaria, el proceso de desinflación va a continuar”.

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Más allá de la referencia general del ministro, los caminos de ambos países hacia la estabilidad de precios tuvieron plazos y dinámicas distintas según el punto de partida que se tome.

En el caso de Uruguay, el índice de precios al consumo superó el 100% anual en 1990 y demandó nueve años de descenso gradual hasta perforar el piso de los dos dígitos: tras ubicarse en 10,8% en 1998, cayó al 5,7% en 1999. Sin embargo, la crisis económica y financiera de 2002 volvió a impulsar la inflación por encima del 10%, y recién a partir de 2004 el país logró consolidar una estabilización más duradera que hoy le permite sostener una tasa anual en torno al 4%.

Chile, por su parte, arrastraba una inflación crónica desde la década del 40. A través de un programa de estabilización agresivo, logró bajar el índice desde el 91,9% en 1976 hasta el 9% en 1994, según registros del Banco Central chileno, consolidando el descenso durante la segunda mitad de los años noventa.

"Cambien el chip": el mensaje sobre el dólar en el año electoral

Otro de los ejes centrales de la presentación de Caputo fue desactivar las especulaciones sobre una eventual devaluación brusca en 2027, año en el que el presidente Javier Milei buscará la reelección.

“Está en el ADN de muchos argentinos, producto de toda la tormenta que hemos sufrido, el seguir pensando que ‘en algún momento el dólar tiene que ir a $ 3.000, a $ 4.000’ y demás. No es así, porque un plan de estabilización es exitoso. Yo diría: cambien el chip, esto es la Argentina, no va a pasar”, enfatizó.

Para respaldar la sostenibilidad del esquema cambiario, sostuvo que la demanda de divisas está cubierta por una mayor oferta: “No es que la gente no se está dolarizando; la gente se dolariza, pero hay muchos más dólares. Hoy hay dólares para los que quieren ahorrar, para los que quieren importar —que no tienen que coimear a ningún funcionario—, para las empresas e incluso sobran dólares para que el Banco Central recomponga su balance, lo que es fundamental para mantener el valor de nuestra moneda”.