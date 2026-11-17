Darío Franco, exfutbolista argentino que fue dirigido por Marcelo Bielsa en Newell's Old Boys y que actualmente está al frente de Gimnasia de Mendoza en el vecino país, se refirió a la situación del exentrenador de la selección uruguaya y expresó su molestia por los cuestionamientos que recibió de parte de los futbolistas de la celeste.

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En una extensa entrevista publicada el lunes por el diario argentino La Nación, Franco repasó su carrera como jugador y entrenador, recordó su profundo vínculo con Bielsa y habló de la gran influencia que tuvo el técnico rosarino en su formación.

Franco fue dirigido por Bielsa en Newell's, club al que defendió entre 1988 y 1991, para luego emigrar a Real Zaragoza.

Consultado en la entrevista sobre si tiene "trato" con Bielsa, Franco dijo: "Hablo de vez en cuando, sí. Recuerdo que la última vez estaba enojado con alguna estrella uruguaya. No podía entender que un jugador se había llevado a su cocinero a Europa para que le hiciera su comida. '¿Y cuál es su comida preferida?', le había preguntado, 'Milanesas con papas fritas' le contestó. Estaba enojado. 'No saben qué hacer con dólares', decía".

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"Estaba también enojado con otro que estaba peleado con la mamá y él no lo podía entender", agregó.

Franco fue dirigido por Bielsa en sexta, quinta, cuarta especial, reserva y en la Primera de Newell's.

Dijo ser afortunado por tenerlo como formador pero también confesó que "aguantarlo" fue una tarea compleja.

"¡Sabés lo que era en 1984 por ejemplo! No tenía ningún tipo de control o filtro. 'Dale inútil', te podía gritar. Después se daba cuenta y se corregía; '¡Dale Darío, dale!'... Ya se te aparecía con la videocassetera para mostrarte imágenes".

Bielsa dirigió a Uruguay entre el 14 de junio de 2023 y el Mundial de Norteamérica 2026.

Su ciclo estuvo marcado por un gran arranque en las Eliminatorias y un posterior bajón experimentado a partir de la recta final de la Copa América de Estados Unidos 2024.

Cuando Luis Suárez se retiró de la selección denunció que la relación entre los jugadores y el cuerpo técnico no era buena y que todos los cambios que el DT había ejecutado en el diario vivir del Complejo Celeste habían generado un descontento general.