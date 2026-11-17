La selección uruguaya se enfrentará a República Dominicana este martes a las 20:30 en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado, en el segundo y último amistoso que tendrán los dirigidos por Diego Forlán en esta fecha FIFA de noviembre.

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Tras la victoria 2-1 ante Argentina del pasado viernes en La Bombonera, la celeste llega con buenas sensaciones a cerrar un año que tuvo la dura eliminación en fase de grupos del Mundial 2026 y la salida de Marcelo Bielsa tras más de tres años en el cargo.

Con Forlán, Uruguay perdió ante Japón y luego obtuvo tres victorias consecutivas ante Corea del Sur, India y Argentina, y busca extender la racha ante una República Dominicana que en los papeles es inferior a la celeste.

Los centroamericanos están en el puesto 136 del Ránking FIFA , a 116 puestos de Uruguay, y vienen de quedar terceros en su grupo de la Liga de Naciones de la Concacaf con tres victorias y una derrota, lo que le permitió pasar a un playoff para clasificar a la Copa de Oro de 2027 . Sería la segunda participación de su historia en ese torneo, en el que debutó en 2025.

La AUF confirmó que Giorgian De Arrascaeta, Piquerez y Varela quedan liberados de la selección uruguaya

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El probable de la selección uruguaya para enfrentar a República Dominicana

Con este escenario, se espera que la selección uruguaya se presente con un equipo alternativo al Burgueño Miguel, con cambios en todas las líneas con respecto al encuentro ante Argentina, según confirmó Referí.

Las variantes comenzarán en el arco, con el ingreso de Santiago Mele en lugar de Cristopher Fiermarín. En defensa Santiago Mouriño reemplazará a Guillermo Varela, que viajó a Brasil junto a Joaquín Piquerez y a Giorgian de Arrascaeta para volver con sus clubes.

Piquerez será sustituido por Juan Manuel Sanabria en el lateral izquierdo, mientras que en la zaga José María Giménez y Sebastián Cáceres entrarán en lugar de Ronald Araujo y Mathías Olivera.

En el medio se mantendrán Agustín Canobbio por derecha y Rodrigo Bentancur en la zona central, mientras que Facundo Bernal jugará en el lugar de Lucas Torreira y Rodrigo Zalazar en el extremo izquierdo, donde estaba Maximiliano Araújo.

Julián Álvarez de Argentina disputa el balón con Rodrigo Bentancur de Uruguay en La Bombonera FOTO: EFE

En ataque Forlán jugará con dos delanteros de área, en vez de con un enganche y un nueve como contra Argentina. Federico Viñas y Rodrigo Aguirre irán desde el vamos, en lugar del ya ausente De Arrascaeta y Darwin Núñez.

En conclusión, el probable de Uruguay está conformado por: Santiago Mele; Santiago Mouriño, José María Giménez, Sebastián Cáceres, Juan Manuel Sanabria; Agustín Canobbio, Rodrigo Bentancur, Facundo Bernal, Rodrigo Zalazar; Federico Viñas y Rodrigo Aguirre.