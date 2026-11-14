La AUF confirmó que Giorgian De Arrascaeta, Piquerez y Varela quedan liberados de la selección uruguaya

La AUF anunció de manera oficial lo que había anticipado Referí hace unas semanas , y es que los jugadores Giorgian De Arrascaeta , Guillermo Varela y Joaquín Piquerez regresan al Flamengo y Palmeiras respectivamente y quedan liberados de la selección uruguaya en esta fecha FIFA luego de la victoria frente a Argentina por 2-1.

Días atrás, Flamengo solicitó a la AUF que tras el primer partido de la fecha FIFA le liberan a sus dos jugadores, De Arrascaeta y Varela , y ambas partes llegaron a un acuerdo satisfactorio, por lo que más tarde el Palmeiras copió el mismo método con Joaquín Piquerez.

De esta manera, los tres futbolistas no serán de la partida para Diego Forlán de cara al compromiso contra República Dominicana el próximo martes 17/11. Los jugadores del club carioca evitarán el cruce ante los dominicanos para poder alinearse en el certamen local frente a Athletico Paranaense en un duelo fijado también para el 18, y Palmeiras busca idéntica concesión para no perder a su figura en la recta final de la temporada, en la que ambos clubes pelean en exclusiva por llevarse el título.

Mediante un documento oficial, la Asociación Uruguaya de Fútbol expresó: "Joaquín Piquerez, Giorgian de Arrascaeta y Guillermo Varela no continuarán en la convocatoria de la Selección Uruguaya para el segundo partido de la Fecha FIFA de noviembre.

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Tras la victoria ante Argentina en Buenos Aires, la delegación arribó al país durante la madrugada de este sábado. Por decisión de Diego Forlán, los tres futbolistas emprenderán en el correr de la jornada el viaje de vuelta a sus instituciones.

La medida estaba contemplada en la planificación y responde a criterios deportivos, teniendo en cuenta los próximos compromisos que afrontarán los jugadores, la carga de partidos y la amplitud del plantel disponible para el cierre de la ventana internacional.

El resto retomará este sábado por la mañana los entrenamientos en el Complejo Celeste, con trabajos regenerativos y compensatorios.

Martes 17 de noviembre a las 20:30h, lo último del año ante República Dominicana, en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado -que estará repleto- con transmisión de AUFTV".