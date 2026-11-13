Los elogios de Lionel Scaloni: "Históricamente Uruguay es difícil para Argentina, Brasil, España... para todo el mundo; los felicito porque ganaron muy bien"

Luego de la derrota de Argentina por 2-1 ante la selección uruguaya dirigida por Diego Forlán en La Bombonera, el entrenador albiceleste, Lionel Scaloni, analizó el clásico rioplatense en conferencia de prensa y no escatimó elogios para el combinado celeste, reconociendo la justicia del resultado en Buenos Aires.
Los elogios de Lionel Scaloni a Uruguay
Consultado sobre si Uruguay representa el escollo más complejo en su ciclo al frente del seleccionado argentino -ya que la última vez que se habían enfrentado también en La Bombonera el 16 de noviembre de 2023 por las Eliminatorias para el Mundial 2026, había ganado el conjunto celeste-, el técnico evitó personalizar la dificultad y apeló al peso histórico de la selección uruguaya en el fútbol mundial.
"¿Si Uruguay es la selección más difícil para mí? Históricamente es difícil", respondió de entrada el DT, quien recientemente selló la renovación de su contrato con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hasta el Mundial de 2030.
En esa misma línea, Scaloni profundizó en la jerarquía competitiva del equipo uruguayo más allá de los nombres propios o los momentos futbolísticos: "Es difícil para Argentina, Brasil, España... Para todo el mundo".
Lejos de buscar excusas tras haber perdido un invicto de 11 encuentros como local, el entrenador santafesino cerró su análisis destacando la actuación del conjunto orientado por Diego Forlán: "Uruguay es una selección de las buenas y los felicito porque ganaron bien".