Los elogios de Lionel Scaloni: "Históricamente Uruguay es difícil para Argentina, Brasil, España... para todo el mundo; los felicito porque ganaron muy bien"

Lionel Scaloni el técnico de Argentina, dejó la cancha de La Bombonera en soledad tras perder 2-1 ante Uruguay

Luego de la derrota de Argentina por 2-1 ante la selección uruguaya dirigida por Diego Forlán en La Bombonera, el entrenador albiceleste, Lionel Scaloni, analizó el clásico rioplatense en conferencia de prensa y no escatimó elogios para el combinado celeste, reconociendo la justicia del resultado en Buenos Aires.

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Vale decir que, como informó Referí, Uruguay terminó con una racha de 11 encuentros y tres años sin perder de los albicelestes como locales.

Los elogios de Lionel Scaloni a Uruguay Consultado sobre si Uruguay representa el escollo más complejo en su ciclo al frente del seleccionado argentino -ya que la última vez que se habían enfrentado también en La Bombonera el 16 de noviembre de 2023 por las Eliminatorias para el Mundial 2026, había ganado el conjunto celeste-, el técnico evitó personalizar la dificultad y apeló al peso histórico de la selección uruguaya en el fútbol mundial.

"¿Si Uruguay es la selección más difícil para mí? Históricamente es difícil", respondió de entrada el DT, quien recientemente selló la renovación de su contrato con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hasta el Mundial de 2030.