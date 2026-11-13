Julia Rotundo, la hija del exfutbolista Nicolás Rotundo, determinante en el oro de la selección uruguaya de beach handball; ¿Cómo la siguió su familia?

La selección uruguaya de beach handball U17 se coronó este jueves campeona de los Juegos Olímpicos de la Juventud que se disputan en Dakar al ganarle a España en una vibrante y emotiva final donde ganó el primer set 16-14, perdió el segundo 21-16 y se terminó imponiendo 6-0 en el shoot-out.

Julia Rotundo se erigió en la gran figura del shoot-out al ocupar el arco de Uruguay e intimidar con su presencia física a las lanzadoras de España que no pudieron anotarle ni un solo gol.

El beach handball se juega en partidos a dos sets de 10 minutos cada uno y los goles valen dobles cuando se anotan de fly (volando dentro del área), con giros de 360 grados o si los hace la especialista, jugadora que usa un color de camiseta distinto al resto.

Julia Rotundo celebra tras atajar un disparo en la final de beach handball ante España por los Juegos Olímpicos de la Juventud

En el shoot-out el equipo que lanza se combina entre una golera y la delantera para enfrentar a una golera rival. Esa golera puede ser cualquiera de las goleras que jugó el partido o una jugadora de campo.

Uruguay en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026: ¡Uruguay ganó la medalla de oro de beach handball!

La selección uruguaya de beach handball fue décima en el Mundial de Croacia y la golera Brenda Pianavia tuvo excelentes estadísticas

El entrenador de Uruguay, Francisco Gallo, eligió a una jugadora de campo para defender su arco, Rotundo.

Su 1,82 metros fueron determinantes para darle el triunfo a Uruguay.

Durante el partido, ya había destacado con bloques defensivos increíbles.

Rotundo, de 17 años, juega handball sala en Scuola Italiana y beach handball en Cevven.

Su hermano Ezequiel empezó primero a practicar este deporte, en Nueva Palmira, donde está radicada la familia.

Uruguay medalla de oro Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026 en beach handball Foto: COI

Arrancó con el sala, llegó a una final de Juegos Nacionales Estudiantiles y la perdió con Colegio Alemán. Fue ahí cuando lo vieron y lo sumaron a su primera selección de formativas y también lo reclutó Pontevedrés para jugar a nivel federado.

En 2022 integró la selección uruguaya U17 que disputó el Mundial de Heraklion, Grecia, donde los varones ocuparon el 14° lugar entre 16 participantes.

Actualmente juega en Fuengirola de Málaga, algo que sería clave para la consagración de Uruguay de este viernes en mujeres.

"Tener una deportista de más de 1,80 es un oasis para el deporte uruguayo donde somos apenas tres millones", contó a Referí Maximiliano Malfatti, entrenador de la selección mayor de beach handball.

Rotundo fue medalla de plata en el Campeonato Sur y Centroamericano de Iquique 2024 donde Uruguay consiguió la clasificación al Mundial de Túnez.

Ese Mundial se jugó en junio de 2025. Uruguay terminó quinto y España fue campeón. El único que le pudo ganar a España fue Uruguay.

Josefina Odera, Julia Rotundo

Este año, Malfatti se decidió sumar a Rotundo a la selección mayor. La llevó a Perú para el repechaje al Mundial, donde Uruguay fue campeón y se clasificó a Croacia, donde Rotundo se metió en la nómina aportando 8 puntos.

"Ahí arrancó a tomar más responsabilidades para lanzar y atajar en el shoot-out", reveló Malfatti.

Su padre, Nicolás, aportó otro dato: "Ella nunca atajó, pero después del Mundial de Croacia se fue a visitar al hermano a Málaga y jugó en el equipo femenino. Ahí fue que la pusieron a atajar y cuando volvió a Uruguay se lo comentó a los entrenadores".

"Es increíblemente compañera y muy humilde a la hora de aprender. Jugar con mayores la hizo soltarse, le sumó experiencia y le hizo ganar mucha movilidad a su juego, lo que sumado a su altura la hizo una jugadora determinante en la final", expresó Malfatti.

"Al principio le costaba mucho moverse en cancha, pero con la garra que le puso al laburo, con su responsabilidad y humildad para trabajar su desarrollo ha sido increíble", agregó.

"No soy de hablar mucho en los medios, pero me tocaste el corazón con mi hija. Vimos todos los partidos en familia. Hoy estoy ronco, me temblaban las piernas en la definición, en mi vida como futbolista jamás me pasó algo así", dijo muy emocionado el padre de la criatura.

Nicolás vio la final de este viernes con su esposa, su hija chica, Guillermina, su suegro y la tía Isabel. Las emociones fueron profundas. "No parábamos de saltar cuando ganamos el oro".

"Durante mucho tiempo ella viajaba cuatro horas de ida a entrenar los viernes y jugar los sábados para volver con otras cuatro horas de viaje. Le gustó mucho el deporte y valió la pena tanto sacrificio. Hoy en día está terminando sexto de liceo y el año que viene comienza a estudiar Derecho en la facultad. También es buena estudiante", contó el exvolante de Peñarol.

Nicolás Rotundo @nicorotundo

"Me siento muy orgulloso, uno trató de inculcarle ese sentido de humildad ante todo, el ser buen compañero antes que nada, que son cosas que me fue dando el deporte porque en definitiva no tiene mucho misterio: hay que ayudar al otro, escuchar y tener las orejas bien grandes para aprender", concluyó.

Con esos valores y con una entrega increíble sobre la arena, Julia Rotundo fue clave para darle a Uruguay una medalla histórica en Juegos Olímpicos de la Juventud.