Pablo Álvarez, director deportivo de Nacional, en Quedó Picando: la posible continuidad de Daniel Carreño en 2027 y el "diagnóstico" del club

A poco más de un mes de haber asumido su cargo como director deportivo de Nacional , Pablo Álvarez analizó la situación actual del plantel principal y habló sobre la posible continuidad de Daniel Carreño en 2027 en una entrevista con Quedó Picando , el programa de deportes del streaming de El Observador.

La llegada de Álvarez a la institución se da en un contexto de alta exigencia y exposición mediática , un escenario que el propio director deportivo reconoció desde su arribo.

"Acá la exposición sé que es otra. La verdad es que me ha servido mucho este tiempo de experiencia en Boston River, club al que le estoy muy agradecido. Nacional tiene otra repercusión, una estructura más grande , más numerosa, pero estoy adaptado, trabajando a gusto y encaminando el trabajo", señaló.

Uno de los ejes centrales de la gestión de Álvarez en sus primeras semanas fue la elaboración de un diagnóstico general sobre el estado del club , que ya terminó. En este, desmintió que en Nacional falten recursos para competir en el plano internacional.

Pablo Gaglianone en Quedó Picando: el ascenso con Bella Vista, la dura batalla por su salud y una mirada crítica sobre el momento de Danubio, Defensor Sporting y Peñarol

Las dos bajas de peso que tendrá Nacional para enfrentar a Albion sin su público, y los candidatos para reemplazarlos

"El diagnóstico general, después hay mucho detalle, es que Nacional tiene un potencial muy grande y no es que hay falta de recursos. Muchas veces en el fútbol uruguayo nos quejamos de la falta de recursos y de la poca competitividad internacional a raíz de ello, pero no es el caso de Nacional. Tiene muchos recursos; algunos habría que acomodarlos, optimizarlos, administrarlos y gestionarlos mejor para que la institución se posicione como un club prácticamente modelo en la región."

En esa misma línea, Álvarez hizo hincapié en la necesidad de profesionalizar aún más las áreas del club, apoyándose en la experiencia de figuras de la casa y manteniendo una línea de trabajo coordinada entre la directiva, la gerencia deportiva y el cuerpo técnico.

La continuidad de Daniel Carreño y la evaluación del plantel

Consultado sobre el futuro deportivo de la institución y la continuidad de Daniel Carreño al frente del primer equipo, Álvarez explicó que la evaluación no dependerá exclusivamente de los resultados inmediatos, sino de que se mantenga el buen rendimiento y la energía mostrada por el plantel en este tramo final de la temporada.

"La continuidad de Carreño depende de cómo se desempeñe el equipo, de que siga mostrando esa energía y el compromiso que él ha podido cambiar con un campeonato en curso, algo que no es fácil para ningún entrenador. El impacto inmediato es producto de un cambio de energía, pero el tema es poder sostenerlo en el tiempo", explicó.

De todas formas, admitió que el entrenador tricolor está "muy adelantado" en la lista de candidatos para 2027 "por lo que viene mostrando".

Daniel Carreño Foto: Dante Fernández/Focouy

Asimismo, el director deportivo reconoció que el período de pases y el armado del plantel para 2027 demandarán decisiones complejas, especialmente en lo que respecta a la extensión de contratos que vencen a fin de año, el recorte de un plantel que actualmente supera los 30 futbolistas y la incorporación estratégica de refuerzos.

"La toma de decisiones con jugadores que ya están, sea para seguir o no, los contratos que vencen, la decisión fundamental del entrenador y los jugadores que vienen es un arte. El talento todos lo vemos, el tema es cómo nos imaginamos que ese talento se va a incorporar a nuestra estructura", detalló Álvarez, que ya adelantó que Nahuel "Magia" López volverá al club ya que se "ganó una oportunidad".

El vínculo con Flavio Perchman y el modelo de gestión

La relación con la vicepresidencia y el área deportiva, particularmente el vínculo con Flavio Perchman, representa un pilar fundamental en la estructura actual de Nacional. Álvarez ratificó la sintonía con el vicepresidente y subrayó la importancia de consolidar un método de trabajo basado en el consenso institucional.

"Para una incorporación, yo estaba acostumbrado a trabajar así en Boston River: cuando se incorporaba un jugador era porque las partes estaban de acuerdo. Eso habla de formar un equipo y de compartir responsabilidades. Nacional debe manejar las incorporaciones un poco más desde la institucionalidad, siempre con la participación importante del entrenador para no malgastar el dinero", marcó.