Comienzan a multar tres nuevos radares en Montevideo: dónde están ubicados y qué infracciones controlan

La Intendencia de Montevideo (IM) comienza a aplicar multas este viernes 13 de noviembre en tres nuevos puntos de fiscalización de tránsito de la capital, luego de finalizar el período de prueba de los radares reubicados .

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Los dispositivos comenzaron a funcionar el martes 10 de noviembre , pero durante los primeros tres días —martes 10, miércoles 11 y jueves 12— realizaron tareas de monitoreo sin sancionar a los conductores.

Desde este viernes, los equipos pasan a fiscalizar efectivamente las infracciones de tránsito.

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Intendencia de Montevideo instalará radares en tres nuevos puntos de la ciudad: dónde estarán y desde cuándo multarán

Uruguayana y Turini: el radar fue trasladado desde José Pedro Varela e Irureta Goyena, donde controlaba el tránsito en sentido este.

Luis Alberto de Herrera y Ayacucho: el dispositivo proviene de avenida Italia y Almirón, donde fiscalizaba en sentido oeste. En su nueva ubicación controla en sentido sur.

Avenida Joaquín Suárez y avenida Juan Carlos Blanco: el equipo fue trasladado desde bulevar Artigas y Hocquart, donde funcionaba en sentido norte. Ahora fiscaliza en sentido sur.

Los radares están destinados al control de velocidad y, según corresponda, también a detectar cruces con luz roja.

Por qué la Intendencia de Montevideo trasladó los radares

Los tres equipos fueron retirados de intersecciones que contaban con fiscalización en ambos sentidos de circulación. En esos puntos permanece operativo uno de los dispositivos, por lo que no se elimina completamente el control.

Según explicó la Intendencia, la reubicación busca ampliar la cobertura de fiscalización y optimizar los recursos disponibles.

Para elegir las nuevas ubicaciones se tuvieron en cuenta las necesidades de control de velocidad, la cercanía de centros educativos y las denuncias y solicitudes de vecinos.

La medida forma parte del segundo conjunto de acciones para mejorar la movilidad en Montevideo, anunciado por la comuna en agosto de 2026.