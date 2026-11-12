Llegada de autos nuevos al puerto no para: arriba el segundo barco con mayor cantidad de 0 km en la historia

En la parte final del año se acentúa la llegada de autos 0 kilómetro al puerto de Montevideo . Este jueves llega desde China el barco con la segunda mayor carga de vehículos en la historia de Uruguay y hasta fines de diciembre se espera el arribo de otros 15, también procedentes de Europa.

El buque Grande Oriente de la naviera Grimaldi arriba este jueves a Montevideo procedente de China. El barco tiene 220 metros de eslora, 38 metros de manga y una capacidad de carga de 9.000 CEUs (unidad equivalente a un automóvil) .

Desde Grimaldi informaron a El Observador que el Grande Oriente está equipado con megabaterías de litio con capacidad total de 5 MWh y sistema de conexión a tierra (cold ironing), lo que permite conectarse directamente a la red eléctrica portuaria en terminales que cuenten con la infraestructura necesaria.

El barco procede de Taicang, el principal puerto chino para vehículos (Ro-Ro) , con escala en Zárate (Argentina). Está previsto que esta tarde se descarguen 3.334 automóviles chinos, el segundo mayor embarque que recibirá el puerto de Montevideo .

Además, el sábado arriba el Green Río Grande de la naviera Cosco con 1.100 unidades 0 kilómetro y el lunes 16 es el turno del Horizon Ray de la naviera Hyundai Glovis con 2.180 vehículos (entre los que hay 1.600 Tesla).

En el resto de noviembre se espera la llegada de cinco buques de distintas navieras y para diciembre la previsión es de ocho embarques de Grimaldi, la coreana Eukor, Hyundai Glovis y la china Cosco.

Uno de los motivos del aumento en el ingreso de vehículos nuevos a Uruguay son los cambios impositivos que se aplicarán a partir de enero próximo para la compra de eléctricos. Desde ese mes, los que tengan un precio CIF desde US$ 19.000 hasta US$ 27.000 pasan a pagar 5% de Imesi y desde ese valor en adelante deben abonar 9%.

Eso llevó a los importadores a adelantar pedidos para poder vender sin impuestos antes de fin de año. Pero ese impulso generó en los últimos meses una congestión en las áreas públicas del puerto de Montevideo destinadas a la descarga de vehículos.

Tomando en cuenta esa situación, la Administración Nacional de Puertos (ANP) envió solicitudes a la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y al Ministerio de Transporte (MTOP) para obtener autorización para la utilización -con carácter precario, provisorio y excepcional hasta el 31 de diciembre- del predio de la ex playa de maniobra de AFE. El pedido planteó que esa zona se usaría como “espacio terrestre para el almacenaje exclusivo y temporal de vehículos desembarcados en el puerto de Montevideo”.

El texto de la ANP expuso que durante el primer semestre del año se produjo un importante incremento en el ingreso de automóviles, tanto para el mercado interno como en tránsito a países de la región.

Agregó que la cantidad de unidades desembarcadas comprometió las posibilidades de atender la demanda de manera adecuada al no contar con “suficientes equipos de carga de automóviles para ir a depósitos extraportuarios y asegurar una rotación más fluida y liberar espacio dentro del recinto portuario”.

En la ANP dijeron a El Observador que en las últimas semanas hubo una baja de actividad, pero agregaron que la dinámica cambiará a partir de la llegada del Grande Oriente y los próximos buques. En ese sentido, las autoridades portuarias esperan una saturación total en las áreas destinadas a la descarga de vehículos hasta fin de año.