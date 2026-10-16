"Tenemos autos hasta en los techos": continúa la congestión de vehículos nuevos en el puerto de Montevideo

La llegada de vehículos cero kilómetro al puerto de Montevideo es continua y se espera un pico de 14.000 unidades para las próximas semanas. La ANP busca alternativas de almacenamiento para evitar mayores congestiones en las áreas públicas.

En los últimos meses se produjo un aumento de los embarques de automóviles nuevos, tanto de importación como de tránsito, y eso provocó congestionamientos en algunos sectores del puerto. Las áreas destinadas para el almacenamiento se completaron y ahora las autoridades buscan alternativas para evitar mayores distorsiones.

“Tenemos autos hasta en los techos, no sabemos más dónde ponerlos; por arriba, por abajo, por los costados” , ilustró el director de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Jorge Gandini en un evento sobre derecho marítmo que se efectuó este jueves en el Palacio Legislativo.

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El panorama es complejo porque se espera la llegada de 14.000 unidades en las próximas semanas. “ Hay barcos afuera esperando porque no tienen muelles ni áreas para depositarlos” , agregó.

Al respecto, el presidente de la ANP, Pablo Genta, mencionó que en los últimos meses se produjo un incremento excepcional de los vehículos que llegan a Montevideo. “Estamos luchando para encontrar espacios para ubicar esos autos”, indicó. El jerarca agregó que se han acondicionado áreas ubicadas en el acceso norte y en Capurro para ubicarlos luego de ser descargados y el organismo también maneja la posibilidad de acondicionar Puntas de Sayago para esa operativa.

Los vehículos son mayoritariamente eléctricos y provienen de China. Desde hace un tiempo, el mercado automotor tiene una fuerte presencia de vehículos eléctricos.

Según datos de la Asociación del Comercio Automotor (ACAU), entre enero y setiembre de este año se comercializaron 58.082 unidades cero kilómetro, con un crecimiento interanual de 14%. Dentro de ese total se vendieron 21.821 eléctricos, con suba de 127% en relación con el mismo período de 2025.