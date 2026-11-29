Este sábado se realizó la 30ª entrega de los Premios Morosoli de la Cultura Uruguaya. La premiación, promovida por la Fundación Lolita Rubial, distingue a personas o instituciones de la cultura, la ciencia o la educación que hayan tenido "un papel trascendente en el quehacer cultural uruguayo".
Creado en 1995, los ganadores y ganadoras del Premio Morosoli son evaluados y seleccionados por el Consejo Asesor de la Fundación, integrado por más de 100 personas del ámbito artístico, intelectual o científico.
En esta ocasión el evento contó con la apertura del dúo Solipalma y el discurso inaugural del intendente de Lavalleja, Daniel Ximenez, de la subsecretaria de Educación y Cultura, Gabriela Verde, y del secretario ejecutivo de la Fundación “Lolita Rubial”, Gustavo Guadalupe.
El Morosoli de Oro, el premio a la Cultura Uruguaya, fue la científica y docente Ana Denicola.
Denicola, de Tacuarembó, fue una de las creadoras e impulsoras de la Licenciatura en Bioquímica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Es además referente por sus investigaciones en áreas como Bioquímica redox, Bioquímica de radicales libres y antioxidantes, estrés oxidativo y patologías asociadas.
La lista completa de ganadores:
Morosoli de Bronce
Artes Escénicas - Teatro
Claudio Quijano
Música - Música Culta
Ignacio “Nacho” Algorta
Periodismo - Periodismo Escrito
Ignacio Martínez
Periodismo - Periodismo Radial
Gervasio Invernizzi
Periodismo - Periodismo Televisivo
Celina Pereyra
Economía
Giorgio Chiovelli
Ciencia y Tecnología
Cecilia Tomassini
Medallas en homenaje a personalidades fallecidas en los últimos dos años
Beatriz Massons
Raúl Nin
Morosoli de Plata
Artes Plásticas - Pintura
Juan Mastromatteo
Artes Plásticas - Artes del Fuego
Fredy Cabrera
Artes Plásticas - Artesanía
William Moreira Cruz
Artes Escénicas - Teatro
Carla Moscatelli
Letras - Poesía
Jorge Palma
Letras - Narrativa
Mercedes Estramil
Música - Música Popular
Dúo Solipalma
Música - Música Urbana
Esteban Klísich
Música - Rock
Alberto Wolf
Periodismo - Periodismo Escrito
Leonardo Haberkorn
Periodismo - Periodismo Radial
Lucía Brocal
Periodismo - Periodismo Televisivo
Nicolás Batalla
Diseño - Diseño de Modas
Ludmila Maddalena
Gestión Cultural
María José Santacreu
Promoción y Difusión Cultural
Fernando Cattivelli
Arquitectura y Urbanismo
Gustavo Scheps
Ciencias Jurídicas
Cristina Mangarelli
Economía
Martín Rama
Ciencias Sociales - Investigación Histórica
Felipe Monestier
Ciencias Sociales - Investigación Fundamental
Ana Rivoir
Derechos Humanos
Roger Rodríguez
Agropecuaria - Investigación y Desarrollo Agropecuario
Nora Altier
Agropecuaria - Producción Agropecuaria
Erick Rolando
Agropecuaria - Extensión y Promoción Agropecuaria
Mario Fossatti
Ciencia y Tecnología - Investigación Fundamental
Paola Bermolen
Ciencia y Tecnología - Investigación Aplicada
Mónica Sanz
Bioética
Susana Escames
Morosoli Institucional
Artes Plásticas
Museo y Centro Cultural Miguel Ángel Pareja
Las Piedras - Canelones - Uruguay
Artes Escénicas
Espacio Cultural Ignacio Espino
Asociación Civil Intermedios Producciones
San José de Mayo, San José, Uruguay
Periodismo - Periodismo Escrito
Archivo fotográfico del diario El País
Jefe de fotografía y equipo
Montevideo - Uruguay
Radio
Programa “Raíces”
Equipo de Producción y Conducción
Radio SARANDÍ 690 AM y 102.9 FM
Montevideo - Uruguay
Televisión
Proyecto audiovisual “Contacto”
Equipo de Producción y Conducción
Punta del Este - Maldonado - Uruguay
Televisión
Programa “ADN Canelones, Algo de lo Nuestro”
Secretaría de Comunicación - Intendencia de Canelones
Canelones - Uruguay
Promoción y Difusión Cultural
Sociedad Uruguaya de Médicos Artistas - SUMART
Montevideo - Uruguay
Economía
Centro de investigaciones económicas - CINVE
Uruguay
Ciencia y Tecnología
Grupo Guska Biotech
Equipo científico
Institut Pasteur de Montevideo - Uruguay
Agropecuaria
Asociación Nacional de Productores de leche - ANPL