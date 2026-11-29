Este sábado se realizó la 30ª entrega de los Premios Morosoli de la Cultura Uruguaya . La premiación, promovida por la Fundación Lolita Rubial, distingue a personas o instituciones de la cultura, la ciencia o la educación que hayan tenido "un papel trascendente en el quehacer cultural uruguayo".

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Creado en 1995, los ganadores y ganadoras del Premio Morosoli son evaluados y seleccionados por el Consejo Asesor de la Fundación, integrado por más de 100 personas del ámbito artístico, intelectual o científico.

En esta ocasión el evento contó con la apertura del dúo Solipalma y el discurso inaugural del intendente de Lavalleja, Daniel Ximenez, de la subsecretaria de Educación y Cultura, Gabriela Verde, y del secretario ejecutivo de la Fundación “Lolita Rubial”, Gustavo Guadalupe.

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El Morosoli de Oro, el premio a la Cultura Uruguaya, fue la científica y docente Ana Denicola.

Denicola, de Tacuarembó, fue una de las creadoras e impulsoras de la Licenciatura en Bioquímica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Es además referente por sus investigaciones en áreas como Bioquímica redox, Bioquímica de radicales libres y antioxidantes, estrés oxidativo y patologías asociadas.

La lista completa de ganadores:

Morosoli de Bronce

Artes Escénicas - Teatro

Claudio Quijano

Música - Música Culta

Ignacio “Nacho” Algorta

Periodismo - Periodismo Escrito

Ignacio Martínez

Periodismo - Periodismo Radial

Gervasio Invernizzi

Periodismo - Periodismo Televisivo

Celina Pereyra

Economía

Giorgio Chiovelli

Ciencia y Tecnología

Cecilia Tomassini

Medallas en homenaje a personalidades fallecidas en los últimos dos años

Beatriz Massons

Raúl Nin

Morosoli de Plata

Artes Plásticas - Pintura

Juan Mastromatteo

Artes Plásticas - Artes del Fuego

Fredy Cabrera

Artes Plásticas - Artesanía

William Moreira Cruz

Artes Escénicas - Teatro

Carla Moscatelli

Letras - Poesía

Jorge Palma

Letras - Narrativa

Mercedes Estramil

Música - Música Popular

Dúo Solipalma

Música - Música Urbana

Esteban Klísich

Música - Rock

Alberto Wolf

Periodismo - Periodismo Escrito

Leonardo Haberkorn

Periodismo - Periodismo Radial

Lucía Brocal

Periodismo - Periodismo Televisivo

Nicolás Batalla

Diseño - Diseño de Modas

Ludmila Maddalena

Gestión Cultural

María José Santacreu

Promoción y Difusión Cultural

Fernando Cattivelli

Arquitectura y Urbanismo

Gustavo Scheps

Ciencias Jurídicas

Cristina Mangarelli

Economía

Martín Rama

Ciencias Sociales - Investigación Histórica

Felipe Monestier

Ciencias Sociales - Investigación Fundamental

Ana Rivoir

Derechos Humanos

Roger Rodríguez

Agropecuaria - Investigación y Desarrollo Agropecuario

Nora Altier

Agropecuaria - Producción Agropecuaria

Erick Rolando

Agropecuaria - Extensión y Promoción Agropecuaria

Mario Fossatti

Ciencia y Tecnología - Investigación Fundamental

Paola Bermolen

Ciencia y Tecnología - Investigación Aplicada

Mónica Sanz

Bioética

Susana Escames

Morosoli Institucional

Artes Plásticas

Museo y Centro Cultural Miguel Ángel Pareja

Las Piedras - Canelones - Uruguay

Artes Escénicas

Espacio Cultural Ignacio Espino

Asociación Civil Intermedios Producciones

San José de Mayo, San José, Uruguay

Periodismo - Periodismo Escrito

Archivo fotográfico del diario El País

Jefe de fotografía y equipo

Montevideo - Uruguay

Radio

Programa “Raíces”

Equipo de Producción y Conducción

Radio SARANDÍ 690 AM y 102.9 FM

Montevideo - Uruguay

Televisión

Proyecto audiovisual “Contacto”

Equipo de Producción y Conducción

Punta del Este - Maldonado - Uruguay

Televisión

Programa “ADN Canelones, Algo de lo Nuestro”

Secretaría de Comunicación - Intendencia de Canelones

Canelones - Uruguay

Promoción y Difusión Cultural

Sociedad Uruguaya de Médicos Artistas - SUMART

Montevideo - Uruguay

Economía

Centro de investigaciones económicas - CINVE

Uruguay

Ciencia y Tecnología

Grupo Guska Biotech

Equipo científico

Institut Pasteur de Montevideo - Uruguay

Agropecuaria

Asociación Nacional de Productores de leche - ANPL