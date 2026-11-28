En las últimas horas River Plate comunicó el fallecimiento de Kian Escobar, un juvenil de 18 años que jugaba en la categoría del equipo Sub 19 del darsenero, en una noticia que enlutó al fútbol uruguayo .

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"Con profundo dolor, lamentamos informar el fallecimiento de Kian Escobar , juvenil de 4ta división (sic). Nuestro más sentido pésame a familiares y amigos en este duro momento. Que en paz descanses, Kian", expresó el club del Prado en un comunicado publicado en sus redes sociales.

River también informó que el velatorio del joven se realizará este sábado de 12:00 a 14:30 en Previsión ( Barrios Amorín 1076).

Según informaron distintas fuentes del darsenero a Referí, Escobar sufrió un accidente en moto en diciembre de 2025 por el que debió ser intervenido.

Con profundo dolor, lamentamos informar el fallecimiento de Kian Escobar, juvenil de 4ta división. Nuestro más sentido pésame a familiares y amigos en este duro momento. Que en paz descanses, Kian. Velatorio mañana de 12:00 a 14:30 en Previsión (Barrios Amorín 1076) pic.twitter.com/ZN09bf6vtE

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En una revisión médica por ese accidente le detectaron un cáncer, que en los últimos meses se agravó hasta provocar su muerte este jueves.

La página de Juveniles de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) también expresó su pesar por la muerte de Escobar.

"Lamentamos con profundo dolor el fallecimiento de Kian Escobar, futbolista de las divisiones formativas de River Plate. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y allegados en este difícil momento", se lee en una publicación.