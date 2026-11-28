El arquero uruguayo Fernando Muslera fue una las grandes figuras de Estudiantes de La Plata camino a la final de la Copa Libertadores , que jugará hoy sábado 28 de noviembre desde la hora 17 en el Estadio Centenario en Montevideo , y tuvo grandísimas actuaciones en el cuadro argentino en momentos claves.

Muslera, que desembarcó en La Plata a mediados de 2025, logró reponerse a un olvidable Mundial 2026 con la selección uruguaya y, con grandes actuaciones y momentos claves, ayudó a depositar a su equipo en el duelo definitivo ante Palmeiras , en donde Estudiantes buscará la quinta Copa Libertadores de su historia.

Si se analizan los números y las estadísticas, indican que Muslera disputó todos los minutos posibles de la campaña del conjunto dirigido por le uruguayo Alexander Cacique Medina en la Copa, sino que además apenas recibió siete goles y logró mantener su valla invicta en cinco de los 12 partidos disputados , casi la mitad de los encuentros.

Profundizando más en ese dato, tres de esos cinco arcos en cero llegaron en los cruces eliminatorias ante Corinthians , por la revancha de los cuartos de final, y Flamengo , tanto en la ida como la vuelta de las semifinales . En adición a esto, el uruguayo fue exigido a lo largo de la competencia, con 29 atajadas, promediando alrededor de 2,4 por encuentro.

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La actuación emblemática de Fernando Muslera ante Flamengo

No obstante, además de ser un baluarte durante los 90 minutos para Estudiantes, esta Copa Libertadores de Muslera quedará marcada por su memorable actuación frente a Flamengo en las semifinales en la tanda de penales.

Allí, en la serie que terminó 3-2 en favor del Pincha, el uruguayo atajó tres penales ante rematadores implacables: Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique.

El festejo de Fernando Muslera en Maracaná Foto: AFP

De esa manera, Muslera no sólo selló la clasificación de su equipo a la final, sino que además se convirtió en apenas el tercer arquero en toda la historia de la competición en detener tres o más remates en una definición por penales, igualando al colombiano René Higuita y al ecuatoriano José Francisco Cevallos.

Fernando Muslera tiene la posibilidad de alzar una Copa Libertadores con Estudiantes siendo figura a lo largo de la competencia, y significaría que el Pincha se convierta en el tercer equipo argentino más ganador, y lo puede hacer en su casa, en Uruguay.