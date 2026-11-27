La selección uruguaya sub 17 que dirige Ignacio "Nacho" González conocerá este viernes a su próximo rival en el Mundial que se disputa en Catar y que lo tiene entre los 32 mejores tras clasificar tercero en el Grupo D.
Los celestes pudieron ganar el cuadrangular en el que compitieron en la primera fase, pero la derrota 3-0 ante Francia los hizo caer al tercer lugar, detrás de los franceses y Arabia Saudita.
De todas formas, avanzaron a la ronda de dieciseisavos de final, que comenzará el próximo lunes 30 de noviembre.
Con los seis puntos, por sus victorias ante Arabia Saudita y Haití, los celestes consiguieron más que un ganador de grupo (Australia que terminó con 5 en el C) y con el puntaje más alto que lograron los segundos más destacados en cada llave.
Avanzan los ocho mejores terceros y Uruguay clasifica con el mejor puntaje por tanto, con el nuevo formato de cruces establecido por FIFA para este Mundial sub 17, que rankea a las selecciones del 1 al 32, Uruguay quedó 25° y enfrentará al 8° en la ronda de dieciseisavos.
A falta de la definición de dos grupos, J y K, el rival de Uruguay saldrá de México, Venezuela, Serbia o Croacia.
Esto se conocerá el viernes a la hora 15 de Uruguay.
México y Venezuela integran el Grupo K. Las dos selecciones ganaron los dos partidos, tienen seis puntos y este viernes definían el primer lugar. Si gana uno de los dos podrá igualar la línea de nueve puntos y tendrán mejor saldo de goles que Serbia.
Croacia ganó el Grupo F con siete puntos y un saldo de +11 goles a favor. Será rival de Uruguay si México-Venezuela empatan.
Serbia ganó el grupo L con nueve puntos pero tiene el peor saldo de todos los que terminaron con puntaje perfecto. Será rival de Uruguay si gana México por cualquier diferencia o Venezuela por dos goles o más.
Estos son 10 de los 12 clasificados primeros, a la espera de la definición de los dos últimos grupos:
- España 9 +22 (H)
- Corea del Sur 9 +10 (B)
- Italia 9 +9 (E)
- Mali 9 +6 (G)
- Grecia 9 +5 (A)
- Brasil 9 +5 (I)
- Serbia 9 +4 (L)
- Croacia 7 +11 (F)
- Francia 6 (D)
- Australia 5 (C)
Resta definir grupos J y K (México o Venezuela tienen 6 y pueden llegan a 9. México +5 y Venezuela +2)
Los 10 de 12 segundos clasificados:
Irlanda 6 (I), Colombia 6 (L), Bélgica 6 (G), Egitpo 6 (A), Arabia Saudita 6 (D), Costa de Marfil 6 (E), Senegal 5 (F), Uganda 4 (B), Argentina 4 (C), Marruecos 4 (H). Resta definir grupos J y K.
Los ocho mejores terceros (a la espera de la definición de los últimos dos grupos):
- Uruguay 6 (D)
- Tayikistán 4 (F)
- Ecuador 4 (B)
- Mozambique 4 (C)
- China 4 (H)
- Catar 3 (A)
- Uzbekistán 3 (E)
- Japón 3 (L)
Aún pueden ingresar como mejores terceros Argelia y Chile en el J y Rumania y Camerún en el K.