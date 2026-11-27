La selección uruguaya sub 17 que dirige Ignacio "Nacho" González conocerá este viernes a su próximo rival en el Mundial que se disputa en Catar y que lo tiene entre los 32 mejores tras clasificar tercero en el Grupo D.

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Los celestes pudieron ganar el cuadrangular en el que compitieron en la primera fase, pero la derrota 3-0 ante Francia los hizo caer al tercer lugar, detrás de los franceses y Arabia Saudita.

De todas formas, avanzaron a la ronda de dieciseisavos de final , que comenzará el próximo lunes 30 de noviembre.

Con los seis puntos, por sus victorias ante Arabia Saudita y Haití, los celestes consiguieron más que un ganador de grupo (Australia que terminó con 5 en el C) y con el puntaje más alto que lograron los segundos más destacados en cada llave.

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Avanzan los ocho mejores terceros y Uruguay clasifica con el mejor puntaje por tanto, con el nuevo formato de cruces establecido por FIFA para este Mundial sub 17, que rankea a las selecciones del 1 al 32, Uruguay quedó 25° y enfrentará al 8° en la ronda de dieciseisavos.

A falta de la definición de dos grupos, J y K, el rival de Uruguay saldrá de México, Venezuela, Serbia o Croacia.

Esto se conocerá el viernes a la hora 15 de Uruguay.

México y Venezuela integran el Grupo K. Las dos selecciones ganaron los dos partidos, tienen seis puntos y este viernes definían el primer lugar. Si gana uno de los dos podrá igualar la línea de nueve puntos y tendrán mejor saldo de goles que Serbia.

Croacia ganó el Grupo F con siete puntos y un saldo de +11 goles a favor. Será rival de Uruguay si México-Venezuela empatan.

Serbia ganó el grupo L con nueve puntos pero tiene el peor saldo de todos los que terminaron con puntaje perfecto. Será rival de Uruguay si gana México por cualquier diferencia o Venezuela por dos goles o más.

Estos son 10 de los 12 clasificados primeros, a la espera de la definición de los dos últimos grupos:

España 9 +22 (H) Corea del Sur 9 +10 (B) Italia 9 +9 (E) Mali 9 +6 (G) Grecia 9 +5 (A) Brasil 9 +5 (I) Serbia 9 +4 (L) Croacia 7 +11 (F) Francia 6 (D) Australia 5 (C)

Resta definir grupos J y K (México o Venezuela tienen 6 y pueden llegan a 9. México +5 y Venezuela +2)

Los 10 de 12 segundos clasificados:

Irlanda 6 (I), Colombia 6 (L), Bélgica 6 (G), Egitpo 6 (A), Arabia Saudita 6 (D), Costa de Marfil 6 (E), Senegal 5 (F), Uganda 4 (B), Argentina 4 (C), Marruecos 4 (H). Resta definir grupos J y K.

Los ocho mejores terceros (a la espera de la definición de los últimos dos grupos):

Uruguay 6 (D) Tayikistán 4 (F) Ecuador 4 (B) Mozambique 4 (C) China 4 (H) Catar 3 (A) Uzbekistán 3 (E) Japón 3 (L)

Aún pueden ingresar como mejores terceros Argelia y Chile en el J y Rumania y Camerún en el K.