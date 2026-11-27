La Copa AUF Uruguay 2026 ya tiene a su primer finalista, Nacional , que le ganó 1-0 a Montevideo City Torque , y espera por el segundo, que saldrá del cruce entre Danubio y Juventud de Las Piedras del próximo lunes.

A falta del segundo candidato al título, ya se conocen los detalles del partido definitorioa.

La final se jugará el próximo sábado 5 de diciembre , según indicaron a Referí desde la Mesa Ejecutiva de la Copa AUF Uruguay.

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¿Dónde se juega la final de la Copa AUF Uruguay 2026?

La final será en el Estadio Centenario, agregaron desde dicha Mesa Ejecutiva, escenario que estaba pensado desde antes de las semifinales y que este sábado recibirá la fina de la Copa Libertadores Palmeiras vs Estudiantes de La Plata.

Tribunas del Estadio Centenario Foto: EFE

Nacional, primer finalista

Nacional se clasificó este jueves a la final de la Copa Uruguay tras vencer por 1-0 a Montevideo City Torque en un duelo de semifinales y aún sueña con sellar su boleto a la Libertadores del próximo año.

A dos minutos del final del encuentro y cuando todo hacía indicar que los penaltis eran inevitables, un tanto de Tiziano Correa le dio la victoria al once dirigido por Daniel Carreño.

El festejo de Tiziano Correa

El hijo del exjugador de Atlético de Madrid Fernando 'Petete' Correa convirtió con un potente golpe de cabeza tras un saque de esquina muy bien ejecutado por Luciano Boggio.

Tras haberse quedado afuera de las finales de la Liga Uruguaya, el tricolor luchará ahora por cerrar el año de la mejor forma posible con la obtención de un trofeo que desde su creación nunca pudo ganar.

Danubio vs Juventud y el premio de la Copa Libertadores

En la final, Nacional se medirá con el vencedor de la semifinal que pondrá cara a cara al ya descendido Danubio vs Juventud el lunes 31 de noviembre a las 20:30 horas en el Parque Viera.

El ganador de la Copa Uruguay se clasificará a la primera fase de la Copa Libertadores, torneo que el tricolor aún no pudo asegurarse tras haber acabado en el sexto lugar de la Tabla Anual acumulada.

No obstante, si el campeón es Danubio, no podrá ir al principal certamen continental a nivel de clubes por haber acabado el año perdiendo la categoría.

Los ganadores de la Copa AUF Uruguay

Creada en el año 2022, la Copa Uruguay fue ganada en las primeras tres temporadas por Defensor Sporting, que se impuso en las finales a La Luz, Montevideo City Torque y Nacional.

La última se la quedó Peñarol, después de vencer en el duelo por el título a Plaza Colonia.

Con base en EFE