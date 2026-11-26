La selección uruguaya de básquetbol está a un triunfo de la clasificación al Mundial 2027 de Doha, al que regresará después de 41 años (no participa desde España 1986), si este jueves 26 de noviembre le gana a Canadá.

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El partido de este jueves 26 de noviembre a partir de la hora 19.10.

El encuentro se disputará en el Antel Arena .

El partido será transmitido en cable por DSports y para el resto de América se ve por streaming en DGO y el canal de YouTube de FIBA.

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¿Cómo están las tablas de posiciones de las Eliminatorias?

La ronda final de las Eliminatorias se divide en dos grupos.

Los tres primeros de cada serie clasifican directo y el mejor cuarto de los dos grupos será el séptimo representante de América en el Mundial.

Así está la tabla de posiciones del Grupo E:

PAÍS PTS PJ PG PP Estados Unidos 15 8 7 1 Dominicana 14 8 6 2 Brasil 14 8 6 2 México 13 8 5 3 Colombia 11 8 3 5 Chile 10 8 2 6

Así está la tabla de posiciones del Grupo F, en el que Uruguay clasificará con un triunfo más en los cuatro partidos pendientes:

PAÍS PTS PJ PG PP Canadá 16 8 8 0 Uruguay 14 8 6 2 Argentina 14 8 6 2 Bahamas 12 8 4 4 Puerto Rico 10 8 6 2 Panamá 10 8 6 2

Los 14 jugadores que la selección tiene a disposición para jugar ante Canadá

Estos son los jugadores convocados por Gerardo Jauri: