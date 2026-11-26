La selección uruguaya de básquetbol está a un triunfo de la clasificación al Mundial 2027 de Doha, al que regresará después de 41 años (no participa desde España 1986), si este jueves 26 de noviembre le gana a Canadá.
¿A qué hora juegan Uruguay vs Canadá?
El partido de este jueves 26 de noviembre a partir de la hora 19.10.
¿Dónde juegan Uruguay vs Canadá?
El encuentro se disputará en el Antel Arena.
¿Dónde ver Uruguay vs Canadá?
El partido será transmitido en cable por DSports y para el resto de América se ve por streaming en DGO y el canal de YouTube de FIBA.
¿Cómo están las tablas de posiciones de las Eliminatorias?
La ronda final de las Eliminatorias se divide en dos grupos.
Los tres primeros de cada serie clasifican directo y el mejor cuarto de los dos grupos será el séptimo representante de América en el Mundial.
Así está la tabla de posiciones del Grupo E:
|PAÍS
| PTS
| PJ
| PG
| PP
|Estados Unidos
|15
|8
|7
|1
| Dominicana
|14
|8
|6
|2
| Brasil
|14
|8
|6
|2
| México
|13
|8
|5
|3
| Colombia
|11
|8
|3
|5
| Chile
|10
|8
|2
|6
Así está la tabla de posiciones del Grupo F, en el que Uruguay clasificará con un triunfo más en los cuatro partidos pendientes:
|PAÍS
| PTS
| PJ
| PG
| PP
|Canadá
|16
|8
|8
|0
| Uruguay
| 14
| 8
| 6
| 2
|Argentina
|14
|8
|6
|2
| Bahamas
|12
|8
|4
|4
| Puerto Rico
|10
|8
|6
|2
| Panamá
|10
|8
|6
|2
Los 14 jugadores que la selección tiene a disposición para jugar ante Canadá
Estos son los jugadores convocados por Gerardo Jauri: