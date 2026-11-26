De visita en Montevideo para encabezar el Latam Fútbol Forum y comentar para la televisión argentina la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes de la Plata y Palmeiras, el exfutbolista argentino Maxi López pasó por el programa Todo un tema (TUT), en el streaming de El Observador recientemente galardonado con el premio Martín Fierro.

En una charla distendida, repasó su presente como organizador de eventos, su nuevo rol como comentarista televisivo y dejó una mirada elogiosa sobre la organización y el semillero del fútbol uruguayo.

Latam Football Forum se realizará este viernes entre la hora 9 y 20 en Kibon . Las entradas están a la venta en Redtickets.

El motivo principal de su estadía en Montevideo es este evento que ya tiene sus entradas prácticamente agotadas.

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López explicó que el proyecto, cuya primera edición se realizó en mayo en Paraguay y lo desarrolla junto a la familia Scottellaro, "busca acercar a los jóvenes y apasionados a la cocina de la industria deportiva mediante mesas redondas, charlas e interacción directa".

Explicó que la jornada contará con el respaldo institucional y la presencia de los presidentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, y de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia.

Elogios al fútbol uruguayo y el debate por las SAD

Consultado sobre qué le falta al fútbol uruguayo para dar un salto de calidad, el exdelantero de River Plate y de Barcelona sorprendió al destacar las virtudes locales por encima de su propio país: "Paradójicamente, en muchas situaciones el fútbol uruguayo está adelante del fútbol argentino, por ejemplo en la organización y en las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD)".

Tras haber realizado auditorías para cerca de 200 clubes durante sus veinte años en Europa, López sostuvo que el modelo ideal es un "híbrido" como el que convive en Uruguay.

"Una sociedad anónima no te garantiza tener éxito, te puede ir bien o mal como a una sociedad civil. Lo que sí reduce el error es la profesionalidad en todas las áreas", reflexionó, aclarando que instituciones como Nacional, Peñarol, Boca o River son "una máquina de generar" que no requieren necesariamente capitales externos, a diferencia de otros clubes que sí encuentran en ese formato una vía para crecer.

Además, destacó la capacidad inagotable del Río de la Plata para producir talentos y contó que recientemente vivió en carne propia la "electricidad" de las tribunas locales al asistir a un partido en el Gran Parque Central, adelantando que en su agenda también figura ir a ver a Peñarol.

Sobre una hipotética etapa como jugador en Uruguay —tras haber pasado por 16 equipos en su carrera—, bromeó: "No me importaba el club. Con el mate y el asado que se come acá, iba a ser feliz seguro".

Su debut como comentarista en la final de la Libertadores

Alejado de las canchas, López atraviesa una etapa multifacética que incluye la cocina, la actuación y el periodismo deportivo.

Este sábado será comentarista de Telefe en la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata, tras haber dado sus primeros pasos cubriendo a la selección argentina. "Antes la miraba en el sillón con una picadita; ahora me toca estar adentro", comentó.

De cara al duelo decisivo, elogió el presente del equipo platense —dirigido por el uruguayo Alexander Medina— y respaldó especialmente a Fernando Muslera, arquero del Pincha, a quien enfrentó en Italia y destacó por su capacidad de resiliencia tras atajar tres penales en la definición reciente de Copa Libertadores.

Antes de despedirse, entre risas y con el trofeo del Martín Fierro en mano para "atraer la suerte" que se exhibía en la mesa del estudio de TUT, López confesó su próximo objetivo personal: ganar su propia estatuilla, ya sea como cocinero, actor o comentarista.

La entrevista completa y el programa de TUT de este miércoles, lo podés ver aquí: