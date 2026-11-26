Estudiantes de La Plata alcanzó la final de la Copa Libertadores en la que se medirá ante Palmeiras , el próximo sábado 28 de noviembre desde la hora 17 en el estadio Centenario de Montevideo , y en este momento acumula una gran cantidad de dinero que se podría incrementar si levanta el trofeo.

Cabe destacar que Conmebol premia a los equipos por partidos ganados durante la fase de grupos y por avanzar en cada instancia de la Copa Libertadores , además del monto que recibe el campeón y subcampeón.

En este momento, Estudiantes de La Plata ya tiene asegurados USD 15.930.000 en la Copa Libertadores 2026 . Esta cifra resulta de los USD 8.930.000 acumulados desde la fase de grupos hasta semifinales , más los USD 7.000.000 garantizados como piso por disputar la final en Montevideo.

El bono por partido ganado (conocido como mérito deportivo) se otorga únicamente en la fase de grupos. En las fases eliminatorias se cobra un monto fijo por avanzar de ronda , sin importar los resultados parciales.

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Un detalle a tener en cuenta es que esta cifra total se puede incrementar en caso de que Estudiantes se consagre campeón, ya que en ese caso recibiría compensación económica por ganar la final, por clasificar a la próxima edición de 2027 y por firmar su presencia en el próximo Mundial de Clubes 2029.

A continuación, el desglose de lo recaudado por Estudiantes de La Plata:

INSTANCIA INGRESOS Fase de grupos US$ 3.000.000 Partidos ganados en fase de grupos US$ 680.000 por las dos victorias Octavos de final (4-1 vs Universidad Católica) US$ 1.250.000 Cuartos de final (2-1 vs Corinthians) US$ 1.700.000 Semifinales (0-0 y 4-3 por penales vs Flamengo) US$ 2.300.000 Final (monto garantizado por jugarla) US$ 7.000.000 Total acumulado hasta antes de la final US$ 15.930.000

Si Estudiantes de La Plata es vicecampeón de la Copa Libertadores, mantiene los US$ 15.930.000 acumulados hasta el momento.

En caso contrario, si el Pincha levanta el título, el monto de US$ 7.000.000 que tiene garantizados por jugar la final y que es lo que percibe el vicecampeón, se quita y recibe US$ 25.000.000, elevando una recaudación de US$ 33.930.000, además de asegurar US$ 3.000.000 extra por clasificar directo a la fase de grupos de la Libertadores 2027, por lo que serían US$ 36.930.000.

El camino de Estudiantes de La Plata hasta la final

Fase de grupos

Fecha 1: Independiente Medellín 1-1 Estudiantes de La Plata

Fecha 2: Estudiantes de La Plata 2-1 Cusco

Fecha 3: Estudiantes de La Plata 1-1 Flamengo

Fecha 4: Cusco 1-1 Estudiantes de La Plata

Fecha 5: Flamengo 1-0 Estudiantes de La Plata

Fecha 6: Estudiantes de La Plata 1-0 Independiente Medellín

Octavos de final

Partido de ida: Estudiantes de La Plata 1-1 Universidad Católica

Partido de vuelta: Universidad Católica 0-3 Estudiantes de La Plata

Cuartos de final

Partido de ida: Estudiantes de La Plata 1-1 Corinthians

Partido de vuelta: Corinthians 0-1 Estudiantes de La Plata

Semifinales